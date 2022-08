Devetnajstletna hčerka islandske pevke Björk je kot novi obraz kampanje za modno znamko Miu Miu premierno stopila v svet mode in lepote. Isadora Bjarkardóttir Barney, ki se sicer ukvarja z igralstvom, se je kot nova 'muza' pridružila ambasadorjem znamke, med katerimi sta tudi Sydney Sweeney in Emily Ratajkowski.

Isadora Bjarkardóttir Barney je nedavno postala najnovejši obraz modne znamke Miu Miu. Hčerka islandske pevke Björk in umetnika Matthewa Barneyja je z nastopom v kampanji premierno stopila v svet mode. "S fotografijami fotografa Juliena Martineza Leclerca predstavljamo igralko Isadoro Bjarkardóttir Barney, ki sledi dolgi liniji muz Miu Miu, ki jih združujejo njihove razlike in strast do individualnosti," so na Instagram profil zapisali pri modni znamki.

icon-expand Hčerka pevke Björk obraz nove modne kampanje. FOTO: Profimedia

Isadora, ki v kampanji predstavlja najnovejšo linijo nakita in drugih modnih dodatkov, se je tako pridružila zvezdnicam, kot sta Sydney Sweeney in Emily Ratajkowski, ki z modno znamko sodelujeta že dalj časa. Poleg pomembne modne kampanje se lahko 19-letnica letos pohvali tudi s prvo filmsko vlogo. S slavno materjo se je namreč pojavila v filmu The Northman in zaigrala ob boku Alexandra Skarsgårda, Ethana Hawka, Nicole Kidman in Anye Taylor-Joy.

icon-expand Poleg pomembne modne kampanje se lahko 19-letnica letos pohvali tudi s prvo filmsko vlogo. FOTO: Profimedia

"Že pri trinajstih letih sem vedela, da se želim ukvarjati z igro, in to je vedela tudi moja mama. Od nekdaj me je podpirala in pomembno ji je bilo, da mi je pomagala to željo uresničiti." Isadora, ki je trenutno še vedno študentka, je v nekem intervjuju razkrila, da ima v prihodnosti tudi glasbene apetite.