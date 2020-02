Hčerka po stopinjah slavnega očeta stopa v svet rokoborbe

Hollywoodski igralec Dwayne Johnson se je rodil v družini rokoborcev. Njegov oče in dedek sta bila izjemno uspešna športnika in Johnson The Rock jima je sledil ter prav tako postal zelo uspešen rokoborec. Zdaj pa se je njegova najstarejša hčerka odločila, da nadaljuje družinsko tradicijo.

"Za majhno deklico, ki se je zaljubila v rokoborbo in rekla, da bo to nekoč njeno življenje ... Tukaj je nagrada. Počutim se ponižno, hvaležno in pripravljena na delo," je na Instagramu zapisala 18-letna Simone.

"Zaradi velike strasti si je Simone Johnson prislužila trening z elitnimi športniki z vsega sveta v WWE centru v Orlandu," je dejal Paul "Triple H" Levesque, izvršni podpredsednik podjetja Talent, Live Events & Creative: "Simone ne samo, da ima zdaj priložnost, da goji in pokaže svojo strast do WWE znotraj centra, ampak bo nadaljevala tudi tradicijo svoje neverjetne družine," je še dodal za konec.

Ob novici sta se oglasila tudi starša mladenke. Dany Garcia je tako zapisala: "Počutim se blagoslovljeno, da sem gledala tvoj razvoj. Čeprav je za teboj družinska dediščina, je pred tabo prihodnost, ki bo tvoja. Čestitke, ker živiš svoje sanje." Slavni očka pa je komentiral njen zapis na Instagramu z besedo čudovito.