Hčerka pokojnega Michaela Jacksona in Gabriel Glenn sta se razšla

22-letnaParis Jacksonin Gabriel Glenn, ki sta skupaj ustanovila glasbeni duo The Sunflowers, sta se po več kot dveh letih razšla. Zdaj sicer že nekdanja zaljubljenca sta še nedavno kameram dovolila vpogled v njuno razmerje in zasebno življenje prek Facebookove serije Unfiltered: Paris Jackson & Gabriel Glenn. V njej sta sicer dejala, da gresta drug drugemu večkrat na živce, 22-letna Paris pa je dodala, da je Glenn ena izmed njenih številnih sorodnih duš: "Ne zdi se mi, da so sorodne duše izključno ljubezenski partnerji. V enem življenju je bil Gabriel verjetno moja hčerka, spet v drugem moj dedek, v tretjem pa verjetno moj najhujši sovražnik."

Njuna zveza ni bila trdna, saj sta se v zadnjih dveh letih že večkrat razšla. "Paris je v redu in zdaj dela na sebi," je pojasnil vir blizu zvezdnice za E! News. "Za zdaj se bosta osredotočila na ločene projekte in se sčasoma odločila, kaj bosta storila s skupno glasbo in z The Sunflowers."

Njuni poti sta se prvič prekrižali aprila 2018, ko je Paris videla nastop njegove druge skupine Trash Dogs. Takrat je izjavila, da sta se nemudoma povezala in da sta od takrat skupaj. "Ko sva se spoznala, sva rekla, da tudi če nama ne uspe kot paru, si želiva še naprej biti skupaj v glasbeni zasedbi. Najina glasba je tisto, kar želiva ohraniti, ne glede na vse."