Hčerka pokojnega Paula Walkerja ima 'njegove oči'

Pred slabimi šestimi leti se je za vedno poslovil 40-letni igralec Paul Walker, ki je zaslovel v filmihHitri in drzni in 30. novembra 2013 umrl v tragični prometni nesreči. Za seboj je pustil užaloščene prijatelje, soigralce, družino in takrat 14-letno hčerko Meadow, ki pa je danes že povsem odrasla mladenka s kariero v modnih vodah. Meadow se je pred časom za dobro leto dni umaknila z družbenih omrežij, njeno vrnitev pa so sledilci na Instagramu pospremili s številnimi komplimenti in čudenjem, kako podobna je svojemu pokojnemu očetu. Pod sliko, ki jo je delila, so se tako vsuli komentarji ''pravi angel si,'' ''imaš očetove oči,'' ''prekrasna si, tako kot Paul'' in mnogi drugi. Walkerjeva hči, ki je pri starosti 18 let podpisala pogodbo z modno agencijo Women Management, je še kot najstnica, pri svojih 16 letih, stopila v sodni boj z avtomobilskim mogotcem Porsche, ki ga je okrivila za očetovo smrt. Sodni postopek se je zaključil v tajnosti leta 2017, znano pa je, da je Meadow tožila podjetje, ker naj bi v avtomobilu, ki ga je vozil njen oče, manjkalo potrebnih varovalk, ki bi lahko preprečile usodno nesrečo oziroma igralčevo smrt.