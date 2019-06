Hčerka pokojnega Šabana Šaulića: Nikoli več ne bo enako

Eden najbolj znanih pevcev srbske narodne glasbe Šaban Šaulić je bil februarja v Nemčiji udeležen v hudi prometni nesreči, ki je bila zanj usodna. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili, prometno nesrečo pa je povzročil 34-letni voznik, ki je vozil pod vplivom alkohola in ni imel vozniškega dovoljenja. Novica o smrti je šokirala tako oboževalce kot tudi družino.

Po pisanju tujih medijev njegova soproga Gordana Šaulić ni mogla sprejeti dejstva, da je ostala brez moža, hčerkaIlda Šaulić pa ni več zapuščala hiše, razen ko je odšla na očetov grob. Poleg tega je odpovedala vse svoje nastope: "Ne javlja se na telefon. Niti prijateljem. Hišo zapusti le takrat, kadar gre k mami ali na očetov grob, kjer ure in ure joče," je takrat povedal vir.

Po nekaj mesecih pa je užaloščena hčerka prvič dala izjavo za medije. "To je bolečina, ki bo trajala vse življenje, nikoli več ne bo enako. Bil je velik človek in odšel je kot legenda. Hvala mu za vse, za vse pesmi, ki jih je zapustil za sabo." Dodala je še, da kljub temu da je bilo izredno hudo, je bila vseeno dovolj stabilna, da je sprejela tragični dogodek. Očeta je zadnjič slišala, ko se je vračal iz Nemčije, ker pa ga je želela tudi videti, ga je prosila, da vklopi kamero. "Hvala bogu, da sem ujela tisti trenutek in ga še zadnjič videla."