Eden izmed najbolj priljubljenih hollywoodskih parov, Channing Tatum in Jenna Dewan, sta po osmih letih zakona aprila 2018 medijem in oboževalcem javila, da se ločujeta. Takrat sta dejala, da sta to "ljubečo odločitev" sprejela skupaj. Dodala sta tudi, da bosta naredila vse, da hčerka ne bo čutila posledic ločitev in se glede skrbništva in vzgoje dogovorila izza sodnih dvoran.

Očitno pa zdaj želi Channing tudi uradno urediti status skrbništva, kajti tuji mediji so se dokopali do dokumenta, ki ga je vložil na sodišču. V dokumentu prosi sodnika, da uradno uredita urnik. Zvezdnik želi, da je 5-letna hčerka Everly Elizabeth Maiselle Tatumpri očetu polovico tedna, za vikende se z nekdanjo izmenjujeta. Poleg tega želi urediti tudi poletni urnik, ko hčerka ni v šoli.

Poleg tega želi, da je hčerka za rojstni dan in noč čarovnic z obema vsaj kratek čas. Če eden od staršev želi odpotovati s petletnico izven ZDA, mora to drugi starš potrditi. V dokumentu, ki je naslovljen na sodnika, pa je igralec zapisal tudi, da se je hči že navadila na ločeno življenje, toda vseeno želi to tudi uradno potrditi: "Moje mnenje in izkušnje kažejo na to, da se je Everly privadila na ločitev ter nima nobenih težav živeti v dveh domovih. Toda mislim, da hčerka potrebuje strukturo in doslednost, kajti če ve, kakšne je načrt, je videti bolj srečna in sproščena."