Hčerka Ramseyja naj bi bila v razmerju s sinom njegovega prijatelja

52-letni Gordon je nastopil v oddaji The Jonathan Ross Showin gostitelj oddaje ga je kar neposredno vprašal o govoricah, ki namigujejo, da sta se najstnika zbližala. Gordon, ki je znan po tem, da je brez dlake na jeziku, je tako v šali dejal, da je to prava nočna mora. "Z Ginom sva se peljala skozi San Francisco in se preko video klica pogovarjala z Lucianom. Kar naenkrat pa se je za njim pojavila Tilly, s katero je bil Luciano na kosilu," je pripovedoval in dodal: "Mislim, da sta le prijatelja." Gostitelj Jonathan pa mu je odvrnil: "Slišal sem, da sta več kot prijatelja." Kar pa je bila odlična iztočnica, da sta se začela šaliti iz dejstva, da bi Gino lahko postal Matildin tast.