Hčerka raperja Eminema Hailie Jade Mathers zaročena

Pod objavo so se takoj vsuli komentarji čestitk bodočima zakoncema, našlo pa se je tudi veliko takšnih, ki so se spraševali, ali je Evan za dovoljenje vprašal slavnega očeta. "Predstavljajte si, da bi morali prositi Ema za poroko z njegovo hčerko," je napisal eden od sledilcev, drugi pa je dodal, da se sprašuje, kako šibka kolena in težke roke bi imel podjetnik ob tem.

Tudi slavni raper redko spregovori o zasebnem življenju, zato kaj več o tem, kaj si misli o zaroki in prihajajoči poroki svoje hčerke, ni znano. O fantu svoje hčerke je samo enkrat spregovoril javno, in sicer leta 2020 v podkastu Just a Little Shady. "Nima otrok, ima fanta. Dobro ji gre. Vsekakor sem ponosen," je takrat dejal.