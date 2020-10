Hčerka Reese Witherspoon izgubo nadomestila z novim kužkom

Ava Phillippe in Reese Witherspoon

21-letna Ava Phillippe je na Instagramu objavila tri fotografije svojega novega kužka Benjija, ki ga je posvojila iz zavetišča Best Friends Animal Society na jugu Utaha. Domov ga je pripeljala še na isti dan, ko se je morala za vedno posloviti od psičke Pepper.

"Rad se crklja in spoznava nove prijatelje (tako človeške kot pasje), hitro se je prilagodil na življenje v svojem novem domačem okolju," je o novem hišnem ljubljenčku dejala Ava Phillippe. "Benji uživa tudi v piskajočih igračah, dogodivščinah na prostem in v vsem, kar sme (ali ne sme) jesti. Je najsrečnejši, najpametnejši in tako sem hvaležna, da sem njegova skrbnica."

Nato je še dodala: "Čeprav sva se ravno spoznala, se mi zdi, da Benjija poznam že od nekdaj. Zelo sem navdušena nad številnimi dogodivščinami, ki me čakajo z njim!"