Hčerka Reese Witherspoon na las podobna mami

Znano je, da hčerka Reese Witherspoon velja za kopijo svoje slavne mame. Igralka pa je z objavo skupne fotografije to potrdila še enkrat več. Na Instagramu je namreč delila njuno skupno fotografijo, pod njo pa se je zvrstilo na desetine komentarjev, v katerih so izpostavili, da sta si Reese in hčerka Ava zelo podobni.

"Kako lepo! Ona je tvoja dvojčica," je zapisala ena od uporabnic. Druga je dopisala: "Prekrasni. Reese in Reese." Tretji pa je zapisal, da se v igralkini družini opazno pretakajo isti geni. "Družina z istim obrazom," je še pripomnila četrta.

Poleg tega je igralka delila še fotografije z 22-letnim sinom Deaconom in 13-letnim Tennesseejem, pa tudi z igralsko kolegico Lauro Dern.

Ava in Deacon sta se igralki rodila v zakonu s prvim možem Ryanom Phillippejem, s katerim je bila poročena med letoma 1999 in 2008, Tennessee pa z Jimom Tothom, s katerim se je ločila leta 2023.