Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Hčerka Reese Witherspoon na las podobna mami

Los Angeles, 24. 12. 2025 07.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R. M.
Reese Witherspoon s hčerko Avo.

Igralka Reese Witherspoon je na svojem Instagramovem profilu delila več predbožičnih utrinkov s svojo družino. Med njimi je tudi skupna fotografija s hčerko Avo, ki pa je pritegnila pozornost njenih oboževalk in oboževalcev.

Znano je, da hčerka Reese Witherspoon velja za kopijo svoje slavne mame. Igralka pa je z objavo skupne fotografije to potrdila še enkrat več. Na Instagramu je namreč delila njuno skupno fotografijo, pod njo pa se je zvrstilo na desetine komentarjev, v katerih so izpostavili, da sta si Reese in hčerka Ava zelo podobni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kako lepo! Ona je tvoja dvojčica," je zapisala ena od uporabnic. Druga je dopisala: "Prekrasni. Reese in Reese." Tretji pa je zapisal, da se v igralkini družini opazno pretakajo isti geni. "Družina z istim obrazom," je še pripomnila četrta.

Poleg tega je igralka delila še fotografije z 22-letnim sinom Deaconom in 13-letnim Tennesseejem, pa tudi z igralsko kolegico Lauro Dern.

Ava in Deacon sta se igralki rodila v zakonu s prvim možem Ryanom Phillippejem, s katerim je bila poročena med letoma 1999 in 2008, Tennessee pa z Jimom Tothom, s katerim se je ločila leta 2023.

reese witherspoon hči ava podobnost

Travis Kelce napisal čustveno pismo zaročenki Taylor Swift

SORODNI ČLANKI

Reese Witherspoon ne vidi podobnosti s svojo hčerko

Bo šla hčerka Reese Witherspoon po maminih stopinjah?

Reese in Ava sta si tako podobni, da ju zamenjajo celo v družini

Ne le hči, tudi sin ji je neverjetno podoben

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Koliko otrok čaka Božička v Sloveniji?
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Božični kaos pri Kardashianovih: družinska fotografija ni uspela
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
Tina Gaber o babici: Naša Sonja je naš sonček
zadovoljna
Portal
Ujela podjetnika in lastnika znanega nočnega kluba
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
Dnevni horoskop: Device skrbijo za druge, tehtnice čaka čaroben večer
To so najlepši nohti za novoletne praznike
To so najlepši nohti za novoletne praznike
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
25 prazničnih vprašanj s Tinkaro Fortuna
vizita
Portal
Piješ preveč alkohola?
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Vzroki nenadne bolečine v glavi, ki niso migrena
Redka, a zelo agresivna oblika raka
Redka, a zelo agresivna oblika raka
cekin
Portal
Znova visok Eurojackpot dobitek v Sloveniji
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Babica: Vnukom za praznike ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
Ti delavci bodo najbolj iskani v prihodnjega pol leta
moskisvet
Portal
V vesolje je prvič poletela ženska na invalidskem vozičku
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Nenavadna tradicija kraljeve družine, ki traja že desetletja
Umrla je glasbena legenda
Umrla je glasbena legenda
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
'Italijanski Banksy', ki navdušuje s svojimi murali
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Kako v 60 minutah pripraviti dom na praznike?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
Obstaja primeren in neprimeren čas zalivanja sobnih rastlin?
okusno
Portal
Slastna praznična sladica brez peke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425