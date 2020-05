Hčerka The Rocka po njegovih stopinjah, pridružila se je WWE

18-letna Simone , najstarejša hči Dwayna Johnsona oziroma The Rocka , je podpisala pogodbo z ameriško borilno organizacijo WWE . Igralec ne bi mogel biti bolj ponosen, saj se je Simone odločila, da bo nasledila očeta. Preden je igralec osvojil Hollywood, je bil izjemno znan v WWE vodah, kasneje pa je, ko je filmska kariera uspela, to opustil.

"Podpisala je pogodbo z WWE. Noro, kajne?" je navdušeno povedal 48-letni zvezdnik v intervjuju s Fallonom in dodal: "Prvič, kakšna čast, da hoče hčerka iti po mojih stopinjah. No, 'slediti mojim stopinjam' se sliši malo klišejsko, ker želi seveda imeti svojo kariero, si ustvariti svojo pot, kar je prav tako zelo pomembno. Postala je celo najmlajša sodelujoča pri WWE v zgodovini," je ponosno povedal oče treh otrok in dodal, da si je Simone to želela od nekdaj, da pa se je pred dvema letoma, ko je bila stara 16, odločila, da bo delala na tem, da ji načrt uspe in začela s pripravami.