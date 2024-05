Hčerka Toma Cruisa in Katie Holmes se je odpovedala očetovemu priimku

Tom Cruise in Katie Holmes sta nekdaj veljala za čudovita zakonca, plod njune ljubezni pa je bila deklica, ki sta ji starša izbrala ime Suri. A življenje je izbralo drugačno pot, zvezdnika sta se šest let po rojstvu otroka razšla, začeli pa so se krhati odnosi tudi med očetom in hčerko. 18-letnica očeta ni videla že 11 let, tudi to pa je verjetno eden izmed razlogov, da se je ob vstopu v polnoletnost odpovedala priimku Cruise in se zdaj predstavlja kot Suri Noelle.