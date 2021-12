Hčerka Travisa Barkerja objavila fotografijo bolnišnične zapestnice

Alabama Barker , 16-letna hči zaročenca Kourtney Kardashian , je bila hospitalizirana. Najstnica je na božični večer praznovala rojstni dan, le nekaj dni pozneje pa je pristala v bolnišnici. Na fotografijo, ki jo je delila na Instagramu, je napisala, da bo z njo vse v redu, in se zahvalila vsem, ki so poskrbeli zanjo.

Alabama in Travis Barker

"Z mano bo vse v redu. Hvala vsem, ki so poskrbeli zame," je zapisala Alabama, pozneje pa delila še videoposnetek, na katerem bolnišnične zapestnice ne nosi več. Kaj je bil vzrok njene hospitalizacije, ni razkrila. Najstnica, ki veliko objavlja na družbenih omrežjih, je bila v dneh pred božičem in rojstnim dnem veselo razpoložena, njeno dobro voljo pa je še okrepilo praznovanje, ki sta ji ga pripravila oče in njegova zaročenka.