Hčerka zakoncev Smith verjame v poliamorijo

Hčerka Jade in Willa Smitha je v najnovejši epizodi pogovorne oddaje Red Table Talk, ki jo vodi skupaj z mamo Jade in babico Adrienne "Gammy" Banfield-Norris priznala, da sama verjame v poliamorijo, ki omogoča romantične, sporazumne in etične odnose z več osebami hkrati."Mislim, da je pri poliamoriji najpomembnejša prav svoboda, ki ti dopušča ustvarjati takšne zveze, ki odgovarjajo tebi in ne takšne, za katere ljudje menijo, da so sprejemljive," je na začetku pogovora dejala 20-letnica, ki je v preteklosti že večkrat odkrito govorila o svoji seksualnosti.