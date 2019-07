Hčerka že leto dni živi v Ukrajini, njen zdajšnji pa naj bi jo pretepel

Igralka Hayden Panettiere je menda zelo vznemirjena, ker njena hčerka Kaya, ki jo ima z boksarskim šampionom Vladimirjem Kličkom, že od lanskega avgusta živi z njim v Ukrajini. Hayden sicer prav od takrat živi s svojim zdajšnjim, fantomBrianom Hickersonom, ta pa se bo moral kmalu zagovarjati v primeru nasilja na domu, saj naj bi bil do nje nasilen.

Igralko menda sorodniki in prijatelji prosijo, naj "se vzame skupaj in gre naprej", saj naj bi ji trenutna zveza"popolnoma uhajala z vajeti". Brian se bo namreč moral zagovarjati na višjem sodišču v Los Angelesu, ker je bil do nje nasilen 2. maja letos, ko naj bi jo trikrat udaril v obraz.