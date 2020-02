Hčerka zvezdnice v lažnem življenjepisu predstavljena kot uspešna veslačica

Tožilci so v sklopu škandala, v katerem so bogati starši s pomočjo prevar svoje otroke vpisovali na elitne ameriške univerze, na sodišče vložili nove dokumente. Med njimi je pristal tudi ponarejen življenjepis Olivie Jade Giannulli , hčerke obtožene igralke Lori Loughlin , v katerem je navedeno, da je bila v veslaški ekipi in opravljala funkcijo krmarke (oseba, ki ne vesla, ampak s smernim krmilom popravlja smer čolna, op. a.). Za svoje "dosežke" naj bi prejela tudi več priznanj, med njimi tudi zlato, srebrno in bronasto medaljo na različnih tekmovanjih.

Tožilci trdijo, da sta Loughlinova in njen sporog Mossimo Giannulliosramočenemu strokovnjaku za sprejeme na univerzo, Ricku Singerju, plačala slabih 500 tisoč evrov, da sta bili obe dekleti sprejeti na USC, kjer sta bili imenovani kot novi članici veslaške ekipe, čeprav se nobena od njiju ne ukvarja s tem športom. Lažni življenjepis še navaja, da je bila Olivia Jade uspešna krmarka, prav tako pa je v njem zapisano, da je zelo nadarjena in je bila uspešna tako v moških kot ženskih čolnih. Med njenimi spretnostmi so "ozaveščenost, organizacija, smer in usmerjanje".

Tožilstvo je prepričano, da sta zakonca s Singerjem sodelovala dvakrat. V primeru Olivie Jade naj bi posnel tudi "akcijsko fotografijo", na kateri je Olivia v športnih oblačilih fotografirana na ERG-ju (naprava za vadbo, na kateri športniki trenirajo, ko niso v vodi, op. a.), da bi bila videti kot prava športnica.

Odvetniki zakoncev še vedno trdijo, da se zakonca nista zavedala, da delata kaj narobe in da je bil denar zakonita donacija fakulteti. Soočena sta z večimi obtožbami, vključno s podkupovanjem in pranjem denarja, grozi jima do 45 let zapora.