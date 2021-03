Hčerki Eve Mendes mamo presenetili z 'lepotno preobrazbo'

47-letna igralka in modna oblikovalka Eva Mendes se je na svojem Instagramu pohvalila in pokazala rezultate smešne in zelo barvite preobrazbe, za katero sta poskrbeli njeni hčerki, 6-letna Esmeralda in 4-letna Amada, ki ju ima z Ryanom Goslingom.

"Moja otroka sta mi to naredila. Znova. Od glave do pete. Predvidevam, če je kdo v dvomih, da sem jaz njuno platno," je zapisala Eva, medtem ko je razkazovala različne barve ličil, ki sta jih njeni hčeri uporabili po obrazu.