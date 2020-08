Hčerki Kim Kardashian: ko se fotografiranje ne konča najbolje

Kim Kardashian, poročena West, se je oglasila na Instagramu, kjer ima 186 milijonov sledilcev. Tokrat ni promovirala sebe ali svoje znamke ličil, ampak je s ponosom pokazala nove fotografije svojih prikupnih hčerk, 7-letne North ter 2 leti in pol stare Chicago West. Deklici sta mamico prosili, če ju lahko posname.

"Moji dekleti sta se želeli skupaj fotografirati na tej leseni ograji. Podrsajte v desno, da vidite, kako se je končalo (smeh)," je Kim zapisala pod serijo petih fotografij in zraven objavila simbol za smeh. Na prvi fotografiji nasmejani sestrici gledata naravnost v kamero, na drugi, tretji in četrti pa se spakujeta. Največ pozornosti pa je pritegnila zadnja fotografija, ki je daleč od popolnosti, saj je posnetek zamegljen. Na prvi pogled je videti, da sta dekleti padli z ograje, a na srečo se ni nobena huje poškodovala. Kim se je verjetno za svoji hčerki najprej močno ustrašila, potem pa, ko je gledala ponesrečeno fotografijo, ji je šlo pošteno na smeh.

Spomnimo, da sta Kim in Kanye v začetku meseca svoje otroke peljala na poletno pustolovščino. Vir je zaE! takrat dejal, da se je družinica odpravila na glamping in da čas preživlja v čudoviti naravi. Slavna zakonca sta se odločila, da skupaj odpotujeta in tako skušata rešiti zakonske težave v miru in tišini.