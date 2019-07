Hčerki Lori Loughlin so izključili iz sestrstva

Olivia Jade in Isabella Rose Giannulli, hčerki Lori Loughlin in Mossima Giannullia, sta bili izključeni iz sestrstva Univerze v Južni Kaliforniji po nedavnem škandalu, ko je ameriški zvezni preiskovalni urad FBI obtožil ter aretiral več slavnih in bogatih Američanov. Ti so s pomočjo prevar svoje otroke vpisali na ugledne univerze. Med več deset aretiranimi sta bili tudi igralki Lori Loughlin iz serije Polna hiša in Felicity Huffman iz serije Razočarane gospodinje.