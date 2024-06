Hčerki pokojnega Tonyja Bennetta zaradi premoženja tožita brata

Dve hčerki Tonyja Bennetta tožita svojega brata, ker naj bi kot skrbnik zapuščine pokojnega pevca napačno upravljal s premoženjem, prav tako pa naj ne bi želel razkriti nekaterih dokazil. Tožba, ki sta jo v sredo v New Yorku vložili Antonia in Johanna Bennett , obtožuje D'Andrea "Dannyja" Bennetta , da ni obračunal vseh prihodkov od letošnje prodaje glasbenega kataloga Tonyja Bennetta in nekaterih pravic podobe podjetja za razvoj blagovne znamke Iconoclast . Sodna vloga trdi, da "še vedno ni jasno, katera glasbena sredstva (in druga lastnina) so bila ali niso bila prodana kot del posla" , ker sestrama "kljub večkratnim zahtevam niso bile zagotovljene različne podrobnosti transakcije".

Danny Bennett, ki je bil pevčev menedžer in vodi družinski sklad, se v četrtek ni odzval na e-pošto in telefonsko sporočilo, v katerem so ga prosili za komentar o tožbi. Drugi brat, Daegal "Dae" Bennett, in Tonyjeva vdova, Susan Benedetto, sta bila prav tako imenovana v tožbi. Tožba nadalje trdi, da je Danny Bennett "delal v svojo korist in za svoje podjetje" s transakcijami, vključno s prodajo spominkov, narejenih v imenu Tonyja Bennetta, družinskega sklada in Benedetto Arts LLC.

Sestre zahtevajo nedoločeno "pravično olajšavo" ter popolno računovodstvo in popis sklada. Zahtevajo, da Danny Bennett preda prihodke, izplačila, izdatke in davčne napovedi."Čeprav sta Danny in njegov zagovornik posredovala le delne informacije in predložila nekaj dokumentov zagovorniku pobudnikov, posredovane informacije sprožajo več vprašanj kot odgovorov in ne zagotavljajo ničesar, kar bi bilo blizu računovodstvu Tonyjevega premoženja in finančnih zadev," je zapisano v sodni vlogi.

Tony Bennett, legendarni interpret klasičnih ameriških pesmi, kot je I Left My Heart In San Francisco, je umrl julija lani pri 96 letih. Bennett je izdal več kot 70 albumov, ki so mu prinesli 19 tekmovalnih grammyjev.