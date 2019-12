Hčerki prvega moža formule 1 ukradli za 60 milijonov evrov nakita

Britanski mediji poročajo, da so vlomilci oropali domovanje hčerke Bernieja Ecclestona, prvega moža formule 1, Tamare Ecclestone ter njenega soproga Jaya Rutlanda. Roparji naj bi vstopili preko vrta, v spalnici našli sef, vanj vlomili in odnesli za 60 milijonov vrednega nakita.

Tiskovni predstavnik Ecclestonove je medijem dejal: "Na žalost lahko potrdim, da je prišlo do vloma. Varnostna služba pri tej zadevi že sodeluje s policijo. Tamara in družina sta dobro, a jezni in pretreseni zaradi incidenta," poleg tega je pozval morebitne očividce, da se javijo policiji.

Tiskovni predstavnik Scotland Yarda je prav tako potrdil vlom: "Policija je bila v petek, 13. decembra, ob 23.11, poklicana na posest. Poročali so, da je bila ukraden nakit visoke vrednosti. Aretacij ni bilo, poizvedovanja se nadaljujejo."