Hčerko za drugi rojstni dan peljala v Disneyland

Luna, hčerka igralke Ximene Duque in njenega moža, poslovnežaJaya Adkinsa, je praznovala drugi rojstni dan. Slavna starša sta organizirala profesionalno fotografiranje in nastale so čudovite družinske fotografije.

"Uživam v vsakem trenutku njenega življenja. Vsak vdih, vsak jok, vsak smeh, vsake norčije in vragolije in tvoje prigode iz dneva v dan me presenetijo z nečim novim. Jay, vedela sem, da boš dober oče, vendar si presegel vsa moja pričakovanja. Hvala, ker z nama na polno živiš vsak trenutek in da si izpolnil moje sanje po še enem otroku. Moja otroka sta brez dvoma moje uresničene sanje. Vse najboljše, moja princeska," je zapisala igralka telenovel s kolumbijskimi koreninami Ximena Duque, ki smo jo na POP TV lahko spremljali v ljubezenski zgodbi Padli angel (Santa Diabla). Starša sta hčerki za rojstni dan podarila obisk Disneylanda, kjer so zelo uživali.