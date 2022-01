Hči Alessandre Ambrosio izrazito podobna mami

Alessandrini sledilci so pod objavo komentirali, da čas res hitro beži, saj je Anja zrasla že v najstnico. Nekdo je poskušal biti duhovit in komentiral: "Ali sta sestri?" Drugi pa je zapisal: "Kako je možno, da je (Anja) tako hitro zrasla?" Kar nekaj jih je opazilo, da je Anja po mami podedovala dobre gene, zato so dekletu napovedali kariero v manekenstvu. Tretji uporabnik tako ni skoparil s pohvalami in je prepričan, da bo šla Anja po maminih stopinjah: "Anja je manekenka prihodnosti."

Gre za znamko, ki jo je Alessandra ustvarila skupaj s sestro Alino Ambrosio in zelo dobro prijateljico Gisele Cória, v ime pa so podjetnice vključile tudi brazilsko mesto Florianopolis, krajše "Floripa", kjer so med odraščanjem skupaj preživljale poletja.

Verjetno ne smemo biti presenečeni, če bomo o Anji še slišali, saj je to šele začetek njene modne kariere. "Želim, da bi moja otroka počela to, kar imata rada, in če je to manekenstvo, bom z njima na vsakem koraku, da bi ju podprla pri tem," je leta 2018 za Harper's Bazaar povedala Anjina mati.

Poleg Anje pa ima Alessandra z nekdanjim zaročencem Jamiejem Mazurom še devetletnega sina Noaha. Po razhodu je srečo v ljubezni našla ob Richardu Leeju.