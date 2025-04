Hči ameriškega predsednika se bo čez mesec dni razveselila sina

Tiffany Trump se bo z možem razveselila sina. 31-letnica, ki pričakuje prvega otroka, je pripravila zabavo pred prihodom novorojenčka, na njej pa z modro dolgo obleko, ki jo je nosila, razkrila, da bo dobila dečka. Hči ameriškega predsednika in njegove nekdanje žene Marle Maples je ob eni od fotografij, ki jo je delila na Instagram Storyju, zapisala, da je še mesec dni do poroda.

Kot je za Page Six takrat povedal vir blizu pripadnice družbene smetane, je ta med nosečnostjo zaživela bolj umirjeno in družinsko naravnano življenje z možem Michaelom Boulosom. "Sledi stopinjam starejše sestre in je od dekleta, ki se je rado zabavalo, postala žena milijarderja, ki se je umirila in se bo posvetila družini," je povedal vir, ki se je navezal na Ivanko Trump in njen zakon z Jaredom Kushnerjem.