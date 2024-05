Hči Ashtona Kutcherja in Mile Kunis spoznala vzornico in jokala od sreče

Caitlin Clark in njena ekipa Indiana Fever je zmagala tekmo sezone v ženski ligi NBA, a je bila hči Mile Kunis in Ashtona Kutcherja tista, ki je ukradla največ pozornosti. Zvezdniški par se je s svojima otrokoma pojavil v prvi vrsti ob igrišču v Los Angelesu, kjer je njuna 10-letna hči Wyatt jokala od sreče, ko je spoznala novinko na igrišču in svojo vzornico.

Caitlin je zaslovela že na fakulteti, kjer je igrala za Univerzo v Iowi, aprila pa so jo kot prvo izbrali na izboru za NBA ligo. Navdušenje pa je bilo obojestransko, saj je po tekmi 22-letnica dejala, da je ponosna, da jo je prišel podpret Ashton, ki je pred igralsko kariero prav tako študiral na isti univerzi kot ona. "On je navijač mojega moštva, je oseba, ki me je ves čas moje študentske kariere podpirala. Spodbujal me je celotno tekmo in bilo je zabavno, da je sedel ob igrišču. On je pravi moški," je dejala na novinarski konferenci po zmagi.