Tuja scena

Hči Bena Afflecka in Jennifer Garner nagovorila ZN: Naša prihodnost je ukradena

New York, 24. 09. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
K.Z.
Violet Affleck, hči igralcev Bena Afflecka in Jennifer Garner, je v svojem nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov spregovorila o okoljevarstvenih težavah, s katerimi se srečuje svet, in poudarila posledice onesnaževanja zraka ter pomen nošenja mask, ki preprečujejo prenos dolgotrajnega covida-19.

Violet Affleck, študentka prestižne univerze Yale, je že večkrat javno spregovorila o javnem zdravju in posledicah onesnaževanja okolja. 19-letnica je zdaj o problematiki govorila tudi v Združenih narodih, kjer je imel svoj nagovor tudi ameriški predsednik Donald Trump, in poudarila, da ima mlada generacija zaradi ravnanja predhodnikov slabše pogoje za prihodnost.

Violet Affleck v javnem govoru v Los Angelesu 2024.
Violet Affleck v javnem govoru v Los Angelesu 2024. FOTO: Profimedia

"Svetovni voditelji nam govorijo, da smo mi prihodnost, a ko pride do pandemije, nam prihodnost kradejo pred našimi očmi," je z zaščitno masko na obrazu povedala 19-letna študentka in kritizirala odrasle, ker so prehitro silili v preteklo normalnost, ob tem pa ignorirali in prikrivali pomen razširjenosti prenosa po zraku kot tudi grožnje dolgotrajnega covida.

Sestra Jennifer Lopez na fakulteti obiskala hčerko Bena Afflecka

Violet, ki je nedavno objavila akademski članek o požarih, ki so januarja pustošili po Los Angelesu, je nato dodala: "Mladi niso dobili možnosti soodločati o stvareh ali biti informirani o tem, kaj se odloča o njihovi prihodnosti." Nato je podrobno predstavila informacije o virusu in kako se širi: "Prenaša se po zraku, lebdi in se tam zadržuje, ena okužba pa lahko povzroči škodo v skoraj vsaki celici v telesu od možganov in srca do živčevja in krvničk."

Violet Affleck z očetom Benom Affleckom.
Violet Affleck z očetom Benom Affleckom. FOTO: Profimedia

Opozorila je na besede dr. Akiko Iwasaki, univerzitetne profesorice, ki pravi, da je cel svet kontrolna skupina, po samo petih letih pa je dolgi covid povzročil kronično astmo pri otrocih, ki so mlajši od pet let. Dodala je, da je besna v njihovem imenu, saj bi lahko takšne stvari preprečili, a jih nihče ni.

Jennifer Lopez z Affleckovo hčerko, on pred obletnico poroke znova snel prstan

"Imamo dostop do tehnologije za preprečevanje bolezni, ki se prenašajo po zraku, nekaj, za kar bi milijoni naših prednikov in milijoni ljudi po vsem svetu danes ubijali, in je nočemo uporabljati," je še dodala, nato pa primerjala boj proti kajenju v notranjih prostorih in predlagala, da se, tako kot filtriranje vode, uvede tudi filtriranje zraka.

KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RecMiG
24. 09. 2025 15.05
+1
Pa saj je cepljena, česa jo je strah? A jo skrbi za nas necepljene bedake?
ODGOVORI
2 1
Pfolca
24. 09. 2025 14.57
+2
Takšne pos nujno odstranit iz človeške družbe, tole sa ji pa dajejo še trenutek za izražanje nebuloz je pa sploh nevarno, sej še pomnimo sars, nihče si nikdar ni mislil, da je % prestrašenih paničarjev z labilno psiho tako ogromen, skratka odstranit zaradi družbenega mira, amen
ODGOVORI
3 1
JOSEPH HAYDN
24. 09. 2025 14.54
+7
Greta II
ODGOVORI
7 0
Pfolca
24. 09. 2025 14.52
+4
Motnje razno razne, ko vidim nagobčnik se mi zmegli, ne rabim brat, motena do konca, oddelek stroga zaprt za takšne
ODGOVORI
5 1
tom74
24. 09. 2025 14.49
+7
Še ena, k je s 737 kolesom prišla na ozn:)
ODGOVORI
7 0
Jarek
24. 09. 2025 14.48
+8
Naj vpraša očija in mamico, kolikokrat sta letela z privatnim letalom.
ODGOVORI
8 0
proofreader
24. 09. 2025 14.37
+9
Kako pa naši skrajni levičarji komentirajo masko?
ODGOVORI
9 0
polnjenapaprika
24. 09. 2025 14.31
+7
okoljska prost ti tut ka
ODGOVORI
7 0
nelika123
24. 09. 2025 14.30
+15
Oprana precej.Z masko strasi spet
ODGOVORI
15 0
Minifa
24. 09. 2025 14.25
+5
Pri nas je enako vso svinjarijo NEK 1 tudi Hrvaško bi naši pustili zanamcem naj 10 000let skrbijo za odpadke in plačujejo stroške, to so pravi OKOLJSKI teroristi..Naša Klovnesa Tanja Fajon lapa po svetu tega problema pa ne vidi ZAGREB je blizu tja lahko gre peš..ampak njo zanima jedrna Evropa Etiopija, kjer je 60 % nepismenih ostali pa pasejomkoze..
ODGOVORI
6 1
jank
24. 09. 2025 14.24
+1
Dokler bodo imeli glavno besedo tisti, ki jih zanima zgolj kapital in njegova rast, bo planet vse bližje velikim katastrofam, ekološki, podnebni, moralni in vojni. Ali se bomo uspeli ustaviti in se se zares odgovorno vprašati, kaj bo z življenjem na planetu čez 100, 200, 300 let in kaj smo dolžni storiti za preprečitev kataklizme, do katere ubiramo bližnjice? Ker nas zanima samo za naše življenje in ker nam ni mar za prihodnje rodove.
ODGOVORI
5 4
proofreader
24. 09. 2025 14.21
+7
Greta ne utegne, so pa njo poslali?
ODGOVORI
8 1
proofreader
24. 09. 2025 14.21
+6
Katero državo pa ona predstavlja?
ODGOVORI
8 2
Nace Štremljasti
24. 09. 2025 14.23
+2
butale
ODGOVORI
4 2
Mučenik
24. 09. 2025 14.20
+2
levi znanstveniki........
ODGOVORI
5 3
športnik66
24. 09. 2025 14.16
+8
Še ena zaplankana Američanka... in take dajo za govorniški pult ZN...poden!
ODGOVORI
12 4
zurc
24. 09. 2025 14.08
+6
preveč je sterilna pa še bolj bi bila rada
ODGOVORI
9 3
brainiac007
24. 09. 2025 14.06
-3
Desnuhi bi rekli da ni osnaževanja zraka, da ni klimatskih sprememb zaradi CO2 da izsekavanje gozdov nima vpliva na podnebje, da lahko vse kar je Bog dal lahko izkoristijo več kapitalisti kot pa ostali... tako zblojen je svet je pač žal samo zaradi kapitala in odvisnosti od njega in njegovega materializma. Kapitalisti gledajo tako ali tako samo zase in za svoje ugodje tudi preko trupel že morajo. Svet se bo moral spremeniti ali pa nas bo svet iztrebil kot patogene, če se ne bomo kar sami.
ODGOVORI
5 8
ptuj.si
24. 09. 2025 14.16
+6
Poglej, saj ne ti ne jaz ne vsi znanstveniki tega sveta ne vedo kaj je bilo pred 500 leti,.... ŠE za 95% oceanov ne vemo kaj vse živi tam, še to ne vemo kako smo "nastali", ti pa tvoji somišljeniki pa komentirate o ozonski luknji pa neurjih itd....
ODGOVORI
8 2
zurc
24. 09. 2025 14.28
ja kapitalist gleda v večini samo nase ,niti te kapitalist ne bo iztrebil ampak te bo uporabil kot delavno silo ,ker te rabi ,posledično tega imaš ti delavno mesto in plačo ,res ni tolikšna kot si jo ti želiš ampak je ,ti ni treba prosjačit
ODGOVORI
0 0
Grabn Valer
24. 09. 2025 14.06
+7
Pranje mozga
ODGOVORI
11 4
300 let do specialista
24. 09. 2025 14.03
+13
Ona je relevanten govornik, mes Covid plandemijo je bila stara 14 let. Nekateri res nimate vseh pik.
ODGOVORI
14 1
flojdi
24. 09. 2025 14.58
.no jest sm pa pr skor 70ih.in vem da nekoc" sploh nismo imeli smeti plastenk avtkof tvja tulifona..etc..in zivljenje je bilo lepse..zrak cist.. Zasvinji s(m)o. Nepopravljivo.
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
24. 09. 2025 14.00
+8
Še en nastavljen in izkoriščen otrok, ker sta tudi starša figure globalistov, mora iti, seveda za milijone, po njunih poteh.
ODGOVORI
12 4
