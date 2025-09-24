Hči Bena Afflecka in Jennifer Garner nagovorila ZN: Naša prihodnost je ukradena

Violet Affleck, hči igralcev Bena Afflecka in Jennifer Garner, je v svojem nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov spregovorila o okoljevarstvenih težavah, s katerimi se srečuje svet, in poudarila posledice onesnaževanja zraka ter pomen nošenja mask, ki preprečujejo prenos dolgotrajnega covida-19.

Violet Affleck, študentka prestižne univerze Yale, je že večkrat javno spregovorila o javnem zdravju in posledicah onesnaževanja okolja. 19-letnica je zdaj o problematiki govorila tudi v Združenih narodih, kjer je imel svoj nagovor tudi ameriški predsednik Donald Trump, in poudarila, da ima mlada generacija zaradi ravnanja predhodnikov slabše pogoje za prihodnost.

Violet Affleck v javnem govoru v Los Angelesu 2024. FOTO: Profimedia icon-expand

"Svetovni voditelji nam govorijo, da smo mi prihodnost, a ko pride do pandemije, nam prihodnost kradejo pred našimi očmi," je z zaščitno masko na obrazu povedala 19-letna študentka in kritizirala odrasle, ker so prehitro silili v preteklo normalnost, ob tem pa ignorirali in prikrivali pomen razširjenosti prenosa po zraku kot tudi grožnje dolgotrajnega covida.

Violet, ki je nedavno objavila akademski članek o požarih, ki so januarja pustošili po Los Angelesu, je nato dodala: "Mladi niso dobili možnosti soodločati o stvareh ali biti informirani o tem, kaj se odloča o njihovi prihodnosti." Nato je podrobno predstavila informacije o virusu in kako se širi: "Prenaša se po zraku, lebdi in se tam zadržuje, ena okužba pa lahko povzroči škodo v skoraj vsaki celici v telesu od možganov in srca do živčevja in krvničk."

Violet Affleck z očetom Benom Affleckom. FOTO: Profimedia icon-expand

Opozorila je na besede dr. Akiko Iwasaki, univerzitetne profesorice, ki pravi, da je cel svet kontrolna skupina, po samo petih letih pa je dolgi covid povzročil kronično astmo pri otrocih, ki so mlajši od pet let. Dodala je, da je besna v njihovem imenu, saj bi lahko takšne stvari preprečili, a jih nihče ni.