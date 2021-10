Hči Billa Gatesa objavila utrinke s poroke

Ko sta ženin in nevesta 16. oktobra pred družino in prijatelji izrekla usodni ''da'', sta v družbi svatov uživala v "prelepem večeru" . "Po tako pomembnem obredu sva želela, da bi najini prijatelji in družina uživali v odlični hrani in zabavi," je Jennifer povedala za Vogue o njunem poročnem sprejemu. "Bil je lep večer in obema so se uresničile sanje!" je dodala.

"Srečajva se pod rumeni lučmi," je zapisala pod fotografijo, na kateri oba žarita od sreče. Nevesta je s temi besedami uporabila verz iz balade Yellow Lights , ki jo v originalu prepeva Harry Hudson . Po poročanju Voguea sta mladoporočenca prav na to pesem tudi prvič zaplesala kot mož in žena.

Češnja na torti večera je bila dobesedno elegantna šestnadstropna, s cvetjem okrašena kreacija slavne oblikovalke tort Sylvie Weinstock , ki je sicer že v pokoju, a je za mlada zaljubljenca naredila izjemo in se vrnila na delo ter naredila spektakularno slaščico. Jennifer je z mislimi na svoj poročni dan 18. oktobra delila svoje spomine o tem, kako svoje poroke "ne bo pozabila" do konca življenja.

"Količina ljubezni, veselja in podpore, s katero so naju obkrožili najini gostje, je blagoslov, ki ga bova hranila vse življenje," je dodala. "Srečna in hvaležna, da sem njegova žena. Prav tako globoko hvaležen vsem tistim, ki so uresničili te sanje," je zapisala na Instagramu in se ob tem zahvalila vsem za čestitke in dobre želje.

Jennifer in njen mož sta poročni vikend začela s Katb el Kitab, islamsko poročno slovesnostjo, ki se je je po poročanju Vogueu udeležila njuna ožja družina.

"Bilo je težko leto, tako zaradi pandemije kot za najini družini, ki gresta skozi prehodno obdobje," je dejala Jennifer, katere starša Melinda in Bill Gates sta se avgusta dokončno ločila. "Toda najina ljubezen drug do drugega je bila konstantna. To, da sva lahko proslavila najino poroko z najbližjimi prijatelji in družino, je bilo uresničitev sanj."