Hči Billa Gatesa: Oče me je navdihnil, da postanem zdravnica

Bill Gates je izdal prvi del svojih spominov in ob tej priložnosti s pohvalami nista varčevali njegovi hčerki. 69-letnik se je na koncu knjige dotaknil tudi svojih otrok, ki jih ima z nekdanjo soprogo Melindo Gates, za katero je pred kratkim priznal, da obžaluje ločitev od nje. Hčerki sta svojega očeta, kakor že velikokrat prej, znova pohvalili. Prvorojenka je priznala, da jo je ravno on navdihnil za študij medicine.

Hčerki Billa Gatesa, Jennifer in Phoebe, sta ponosni na najnovejši očetov dosežek: izdajo knjige spominov. Source Code je prvi del načrtovane trilogije in pokriva otroštvo in mladost milijarderja. V pogovoru za People prejšnji mesec je 69-letni Gates dejal, da so njegovi otroci z veseljem prebrali knjigo in jim je bila všeč. Zdaj, ko je uradno izšla, pohvale še vedno prihajajo.

V Instagram zgodbi je njegova 28-letna hčerka Jennifer, ki je lani diplomirala na medicinski fakulteti in trenutno opravlja pripravništvo, povedala, da je njen oče igral vlogo pri njeni odločitvi, da nadaljuje kariero v medicini. "V veliki meri sem zdravnica zato, ker mi je oče vedno vcepljal to prepričanje, da bo znanstveni napredek – pa naj gre za ultrazvok umetne inteligence ali cepivo proti malariji – naredil svet boljši," je zapisala in dodala: "Očetu sem hvaležna za njegov optimizem in uživala sem ob branju knjige Source Code, ki je izšla in govori o njegovih začetkih." Medtem je njena 22-letna sestra Phoebe – ki se trenutno osredotoča na lansiranje svoje spletne modne platforme Phia – na svojem računu, v zgodbi, delila serijo njunih fotografij. "Danes sem ponosna na tega tipa," je zapisala in poskrbela, da je vključila povezavo do njegovih na novo objavljenih spominov. Gates je pred kratkim za People povedal, da je prvič ugotovil, da želi ustvariti "nekakšno avtobiografijo" pred približno petimi leti, vendar je prvotno predvideval samo eno knjigo. Vse se je spremenilo s prvim osnutkom. Nekateri deli so bili preveč podrobni, drugi niso bili dovolj podrobni in projekt ni dobil smisla, dokler se ni odločil za idejo, da bi svojo zgodbo razdelil na niz knjig. Uspešnega podjetnika je včasih ob pisanju skrbelo, ali ga pisanje odvrača od njegovega drugega dela, zlasti od njegove fundacije.

"Ko si vzamem čas za delo na področju virusa HIV, malarije, otroške paralize, in ko pogledam na svoj koledar, se mi zdi: Oh, malce samovšečno je, da ta teden delam na svojih spominih in ne govorim tem ekipam, kako naj napredujejo malo hitreje," je dejal in dodal: "Ampak upajmo, da je zapisano dovolj, da se bodo ljudje lahko naučili, kaj je dragoceno."