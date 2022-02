Hči Bindi Irwin po maminih stopinjah

Oboževalci potomke pokojnega Steva Irwina so navdušeni nad fotografijami, ki jih ta objavlja na svojem profilu na Instagramu. Opazili so namreč tudi neverjetno podobnost hčere in matere, obema je blizu ljubezen do živali in narave.

Bindi Irwin je s sledilci na Instagramu pred kratkim delila fotografijo iz svojega otroštva. Na njej pozira ob želvi, oboževalci pa so kaj hitro opazili podobnost s fotografijo, ki jo je posnela tudi s svojo desetmesečno deklico Grace. To je objavila že v decembru in razveselila sledilce.

Slika, na kateri je mala Bindi odeta v oblačila v zeleni niansi, je lep spomin na njeno otroštvo, ki ga je preživela tudi na območju domačega živalskega vrta v rodni Avstraliji. Ob objavi je zapisala še, da je želva na sliki Harriet, ki je živela kar 175 let in oboževala svetove hibiskusa. Želva je poginila leta 2006 in je bila znana kot najstarejša živeča žival na Zemlji. Harriet je ujel angleški raziskovalec Charles Darwin okoli leta 1835 na Galapaškem otočju in jo pripeljal v Veliko Britanijo. Takrat naj bi bila stara približno pet let, svoj dom pa je nato našla v živalskem v zvezni državi Queensland, ki je v času življenja pripadal legendarnemu Stevu Irwinu. Poginila je zaradi težav s srcem.

Bindi je podobno fotogafijo v družbi druge želve posnela tudi s svojo hčerjo, ki se je rodila v zvezi s Chandlerjem Powellom. Grace naj bi bila po njenih besedah naravnost fascinirana nad bitjem po imenu Igloo. Posnela je tudi zanimiv video, oboževalci pa so ob tem nanizali svoje odzive: ''Grace in Igloo imata enako energijo kot nekoč Bindi in Harriet,'' se je glasil samo eden od komentarjev.