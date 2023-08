Hči Brada in Angeline zabrito pričesko pobarvala na rožnato

17-letna hči nekdanjih zakoncev Angeline Jolie in Brada Pitta ima novo pričesko. Svoje kratke lase, ki jih je pred časom pobrila v znak solidarnosti z iranskimi ženskami in njihovim bojem za enakopravnost, je sedaj Shiloh pobarvala na rožnato. Novo pričesko so v objektiv ujeli fotografi, ki so 17-letnico ujeli na kosilu v priljubljeni restavraciji v Los Angelesu.