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Hči Brada Pitta in Angeline Jolie zaradi motenj hranjenja na zdravljenju: 'Bilo je težko'

Los Angeles, 15. 11. 2026 09.24 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
K.Z.
Vivienne Jolie

Hči Brada Pitta in Angeline Jolie je razkrila, da je bila v začetku leta hospitalizirana, razlog pa so bile motnje hranjenja. 18-letna Vivienne je o težavah spregovorila na razstavi v Los Angelesu, kot je dejala, pa si s tem želi, da bi njena izpoved pomagala komu, ki se prav tako bori s tem.

Vivienne Jolie je razkrila, da je bila v začetku leta na zdravljenju zaradi težav z motnjami hranjenja. "Potrebno je bilo veliko moči in poguma, da se je odprla in javno spregovorila o tako osebni zadevi, a je zelo vesela, da je to storila," je za Page Six povedal vir blizu 18-letnice.

Angelina Jolie in Vivienne Jolie
Angelina Jolie in Vivienne Jolie
FOTO: Profimedia

"Ni se ji bilo lahko izpostaviti, a če deljenje njene zgodbe pomaga vsaj eni osebi, da se bo počutila manj samo ali jo vzpodbudi, da poišče pomoč, je bilo vredno. To ji je najbolj pomembno," je še dodal vir blizu najstnice, ki je spregovorila o težki zdravstveni bitki in na razstavi svojih slik dodala izjavo, da se je zaradi hospitalizacije počutila jezno, slabo in zelo osamljeno.

"Tako kot mnogi drugi, sem se borila s težavami v duševnem zdravju. Prav tako sem imela težave z motnjami hranjenja," je zapisala v izjavi in dodala: "Na začetku leta sem bila hospitalizirana zaradi tega. Bila sem jezna, bilo mi je slabo in počutila sem se zelo osamljeno." Razkrila je, da ji je prijaznost drugih mladih pacientov in zdravstvenega osebja pomagala v tej težki izkušnji.

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"Še nikoli se nisem tako smejala ali tako jokala. Še nikoli nisem bila bolj iskrena ali bolj svoja," je priznala in ob tem izpostavila, da so jo drugi otroci v bolnišnici naučili, kako naj najde moč v težkih trenutkih. "Bil je najhujši in najboljši čas mojega življenja, zaradi česar sem boljša oseba," je zapisala.

Njen iskren in čustven zapis je bil prav tako del razstave v eni od galerij v Los Angelesu, njen ogled pa je promovirala tudi na družbenem omrežju. Kot je razkrila, je ime razstave naslovila po bolnišnici, kjer se je zdravila, njena dela pa ponazarjajo spomine, ki so nastali tam.

Najstnica, tako kot ostali otroci nekdanjega zvezdniškega para, o svojem zasebnem življenju v javnosti ne govori. Kot je znano, si je 18-letnica nedavno tudi uradno spremenila ime in opustila očetov priimek Pitt.

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KOMENTARJI4

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mikiki
15. 11. 2026 10.43
jabolko ne pade daleč od drevesa, kakšna mama takšna hči.......
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0 0
Pomladni cvet
15. 11. 2026 10.31
Motnje hranjenja ima precej ljudi, zmanjaš apetiti zaradi zunanjih pristiskov je tudi motnja hranjenja
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0 0
Djangoman
15. 11. 2026 09.56
na ja vsaj "hči" je spet...
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0 0
Lark
15. 11. 2026 09.42
Glede na to, kakšna je mati, logično, da ima mentalne težave...
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