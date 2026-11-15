Hči Brada Pitta in Angeline Jolie zaradi motenj hranjenja na zdravljenju: 'Bilo je težko'

Vivienne Jolie je razkrila, da je bila v začetku leta na zdravljenju zaradi težav z motnjami hranjenja. "Potrebno je bilo veliko moči in poguma, da se je odprla in javno spregovorila o tako osebni zadevi, a je zelo vesela, da je to storila," je za Page Six povedal vir blizu 18-letnice.

Angelina Jolie in Vivienne Jolie FOTO: Profimedia

"Ni se ji bilo lahko izpostaviti, a če deljenje njene zgodbe pomaga vsaj eni osebi, da se bo počutila manj samo ali jo vzpodbudi, da poišče pomoč, je bilo vredno. To ji je najbolj pomembno," je še dodal vir blizu najstnice, ki je spregovorila o težki zdravstveni bitki in na razstavi svojih slik dodala izjavo, da se je zaradi hospitalizacije počutila jezno, slabo in zelo osamljeno. "Tako kot mnogi drugi, sem se borila s težavami v duševnem zdravju. Prav tako sem imela težave z motnjami hranjenja," je zapisala v izjavi in dodala: "Na začetku leta sem bila hospitalizirana zaradi tega. Bila sem jezna, bilo mi je slabo in počutila sem se zelo osamljeno." Razkrila je, da ji je prijaznost drugih mladih pacientov in zdravstvenega osebja pomagala v tej težki izkušnji.