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Hči Brigitte Macron 'po materinih stopinjah': 20 let mlajši partner

Pariz, 06. 09. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
A. J.
Hči Brigitte Macron

42-letna Tiphaine Auzière, hči francoske prve dame Brigitte Macron in pastorka predsednika Emmanuela Macrona, je javno potrdila svoje novo razmerje. Njeno srce je osvojil 22-letni Antoine Lecomte, študent poslovnih ved, podjetnik in inštruktor kajtanja. Par je zvezo potrdil z objavami na družbenih omrežjih, kjer sta pokazala utrinke skupnega potovanja v Amsterdam.

Tiphaine Auzière, hči francoske prve dame Brigitte Macron, je srečo znova našla v ljubezni. Medtem ko z novim partnerjem, Antoinom Lecomteom uživa v dvojini, ima javnost novo kost za glodanje. Številne naslovnice francoskih medijev namreč izpostavljajo, da je šla Tiphaine "po materinih stopinjah".

Novica je v Franciji namreč hitro pritegnila pozornost predvsem zaradi 20-letne starostne razlike. Tiphaine je od svojega novega partnerja starejša dve desetletji, podobnost z ljubezensko zgodbo njene matere pa je zato skoraj neizogibna. Brigitte Macron je namreč od svojega moža, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, starejša približno 24 let.

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Tiphaine in Antoine naj bi se spoznala letos poleti v priljubljenem obmorskem letovišču Le Touquet na severu Francije, ki je z družino Macron povezano že vrsto let. Lecomte je tam delal kot inštruktor kajtanja in drugih vodnih športov. Po besedah bližnjega vira, ki ga je citirala francoska revija Gala, je bilo med njima "takoj očitno", da se dobro razumeta in gledata z iskricami v očeh. Povezujejo ju ljubezen do adrenalinskih aktivnosti, potovanja in podjetništvo.

Njuna zveza je v javnost prišla že sredi avgusta, dokončno pa sta jo potrdila z objavo na družbenih omrežjih. Antoine je na Instagramu objavil posnetke njunega dvodnevnega pobega v Amsterdam in zraven pripisal: "48 ur v Amsterdamu z gospo." Na fotografijah in videoposnetkih vidimo, kako sta skupaj potovala v kombiju, obiskovala razstave, večerjala in uživala v skupnih trenutkih.

Tiphaine Auzière in Brigitte Macron.
Tiphaine Auzière in Brigitte Macron.
FOTO: Profimedia

Prav njuna 20-letna starostna razlika je razlog, da se je v francoskih medijih znova odprla tudi zgodba o Brigitte Macron in njenem možu. Brigitte je od Emmanuela Macrona starejša približno 24 let. Spoznala sta se v Amiensu, kjer je bila Brigitte njegova učiteljica, Emmanuel pa 15-letni dijak. Kasneje sta svojo zvezo nadaljevala, se poročila leta 2007, Macron pa je leta 2017 postal francoski predsednik.

Tiphaine je o nenavadni družinski zgodbi govorila tudi sama. Ob izidu svojega prvega romana Assizes leta 2024 je za Paris Match povedala, da je iz izkušenj svoje družine odnesla predvsem odprtost in pripravljenost, da se ne ozira na govorice in kritike. Zdi se, da je tudi sama danes pripravljena živeti po podobnem načelu, pišejo francoski mediji.

Kdo je 22-letni Antoine Lecomte?

Lecomte prihaja iz Lillea in je velik ljubitelj kajtanja, ki je iz svoje strasti ustvaril tudi poslovno pot. Še vedno študira na francoski poslovni šoli NEOMA Business School, hkrati pa je ustanovil podjetje Mission Kiteboarding, namenjeno razvoju in prodaji opreme za kajtanje in vodne športe. 

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Tudi šport zanj ni zgolj hobi. Po navedbah francoskih medijev se s kajtanjem ukvarja tekmovalno, leta 2025 pa je na tekmovanju King and Queen of the Lagoon v Vietnamu osvojil tretje mesto.

Razlagalnik

Izraz 'prva dama' se običajno uporablja za soprogo voditelja države, na primer predsednika republike. Čeprav ta naziv nima uradnih ustavnih pooblastil ali formalne politične funkcije, ima oseba, ki nosi ta naslov, pomembno protokolarno in simbolno vlogo. Prve dame pogosto sodelujejo pri humanitarnih projektih, zastopajo državo na uradnih dogodkih in podpirajo različne družbene pobude, s čimer pomembno vplivajo na podobo države v javnosti.

Kajtanje oziroma 'kitesurfing' je adrenalinski vodni šport, pri katerem športnik stoji na deski in ga po vodi vleče veliko, vodljivo padalo, imenovano kajt. Šport zahteva dobro fizično pripravljenost, ravnotežje in razumevanje vetrnih razmer. Ker se kajtarji zanašajo na moč vetra, je ta šport izjemno priljubljen v obmorskih letoviščih z ugodnimi vremenskimi pogoji, kjer lahko športniki izvajajo različne akrobacije in dosegajo visoke hitrosti.

V francoskem pravosodju so 'Cour d'assises' (sodišča za težka kazniva dejanja) posebna sodišča, pristojna za sojenje v primerih najhujših kaznivih dejanj, kot so umori, posilstva ali oboroženi ropi. Za razliko od običajnih sodišč, kjer odločajo poklicni sodniki, na teh sodiščih o krivdi odločajo porotniki skupaj s sodniki. Naslov romana Tiphaine Auzière, ki je po poklicu odvetnica, tako neposredno namiguje na njeno strokovno področje in pravni svet, v katerem se giblje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.

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KOMENTARJI2

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Mens sana
06. 09. 2026 09.16
...........ljubezen do otrok v genih, težava postane, ko takšen zlorabljen otrok postane predsednik države...............
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0 0
športnik66
06. 09. 2026 08.21
Hči-Ta bi bila bolj za Macrona, kot pa za tega študenta.
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bibaleze
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