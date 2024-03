Hči Brigitte Macron: Še vedno me boli, da se je zapletla s 25 let mlajšim

OGLAS

Tiphaine Auzière, pastorka francoskega predsednika Emmanuela Macrona, je prvič spregovorila o materini aferi z nekdanjim učencem, ki je prerasla v ljubezen. Auzière je bila stara le devet let, ko je izvedela, da se njena mati, ki je delala kot učiteljica, dobiva s 25 let mlajšim učencem. Brigitte je bila takrat še poročena, zato so morali njeni trije majhni otroci prenašati namigovanja o prepovedanem in škandaloznem razmerju, ki se je zgodilo v Amiensu v severni Franciji.

Emmanuel Macron s pastorko Tiphaine Auzière. FOTO: Profimedia icon-expand

"Takrat sem se veliko naučila o človeški naravi. Vem, da se je treba v takih trenutkih osredotočiti na tisto, kar je pomembno, in iti naprej, ne glede na kritike. Ampak bilo je veliko napadov, govoric in obsojanja. Takrat še ni bilo družbenih omrežij, a živeli smo v majhnem provincialnem mestu, vsi so se poznali. Kljub temu smo stali z dvignjenimi glavami. Sem ženska odprtega duha, želim napredovati in pridobila sem veliko strpnosti," je dejala sedaj 40-letna Tiphanie. Še posebej jo je razburilo, da je bil njen osramočeni oče André-Louis Auzière leta 1994 prisiljen zapustiti družinsko hišo, čeprav se je od Brigitte ločil šele leta 2006, kar je Macronu omogočilo, da se je leto pozneje poročil z njo. "Ločitev družine je lahko hkrati žalost in priložnost. Ponovno sestavljanje se lahko izkaže za obogatitev. Imam ljubljenega očeta in očima," je dejala Auzièrejeva in dodala, da je o očetu vedno govorila v sedanjiku, čeprav je umrl leta 2019 pri 68 letih. Govorice o prepovedanem razmerju so bile za otroke grozljive Paris Match opisuje Tiphaine še kot otroka, ko je izbruhnil škandal. Mladi Emmanuel Macron je pogosto pozvonil na vrata Auzierjevih, zato so govorice postajale vse glasnejše in seveda vplivale na tri otroke v tem gospodinjstvu. Njena sestra Laurence je bila takrat stara 17 let in je bila sodelavka Emmanuela Macrona, ker sta enako stara.

Tiphaine Auzière je bila stara devet let, ko se je mama zapletla z bodočim francoskim predsednikom. FOTO: Profimedia icon-expand

Auzièrejeva je dejala, da so bile govorice o prepovedanem razmerju grozljive za vse otroke, vključno z njenim bratom Sébastienom, ki je bil takrat star 19 let. Vsi so bili učenci rimskokatoliške srednje šole La Providence v Amiensu, kjer je Brigitte poučevala dramo. Razkrila je tudi, da so jo govorice, ki so se pozneje pojavljale na družbenih omrežjih, da je njena mama Brigitte rojena kot moški, strašno prizadele. "Zaskrbelo me je, v kakšni družbi živimo, ko sem slišala, da po družbenih omrežjih kroži zgodba, da je moja mama pravzaprav moški. Samo poglejte, s kakšno samozavestjo je bilo kaj takega izrečeno in s kakšno verodostojnostjo je bila dana takšna izjava. Kako se sploh upreti dezinformacijam na družbenih omrežjih?" je vprašala Tiphaine, po poklicu pravnica, ki živi v Calaisu z možem in dvema otrokoma. Macronova sta se poročila po 10 letih zveze Poti Emmanuela in Brigitte Macron so se prvič prekrižale v srednji šoli v severni Franciji, ko je bil star le 15 let, ona pa je bila 24 let starejša od njega. Profesorica in njen učenec sta več mesecev vsak petek zvečer sodelovala pri predstavi Umetnost komedije italijanskega pisatelja Eduarda De Filippa. Takrat 39-letna Brigitte je bila poročena z bankirjem Andréom-Louisom Auzièrom, s katerim ima tri otroke. Z Emmanuelom sta se pozno v noč ukvarjala s scenarijem in šele, ko so predstavo končno uprizorili pred ponosnimi starši in družino, je bilo slutiti, da je to začetek ljubezni.

Tiphaine Auzière z mamo Brigitte Macron. FOTO: Profimedia icon-expand