Hči Brucea Willisa delila prvo fotografijo igralca z vnukinjo

Američani so obeležili dan očetov, družbena omrežja pa so preplavile čestitke in lepe želje očetom. Tudi hči Brucea Willisa je delila serijo fotografij, na katerih je njen fant Thomas z njuno novorojenko Louetto , pozabila pa ni niti na svojega očeta, saj je med fotografijami objavila tudi tisto, na kateri zvezdnik filma Umri pokončno v naročju drži svojo prvo vnukinjo.

"Njegova prijaznost in ljubezen do nje sta tako čisti in lepi. Očka, tako srečna sem, da te imam, prav tako je Lou. Hvala, da si najbolj smešen, ljubeč in kul očka, ki si ga dekle lahko želi," je še zapisala v pripisu ob fotografijah, v katerem se je poklonila tudi svojemu partnerju: "Vesel prvi dan očetov. Hvala, da si zgradil prelep vrt za Lou, na katerem se bo lahko igrala in iz katerega bomo dobili hrano. Hvala, da napolniš hišo z glasbo, da jo lahko ona posluša, in hvala za menjavanje plenic ponoči in delanje neumnih izrazov na obrazu."

"Zelo sem hvaležna, da ima najina punčka očeta, ki jo ima tako zelo rad in je tako trapast in čuden, da se ona ob tem zaveda, da je lahko prav takšna tudi sama. Hvala za najboljšo punčko, ki bi si jo sploh lahko predstavljala v svojih najbolj norih sanjah," je še pripisala v zahvali Thomasu. Med komentarji so se oglasili tudi številni njeni zvezdniški prijatelji, med katerimi so bile Olivia Munn, Kathy Hilton in Ricki Lake.