Hči Bruca Willisa ob zahvalnem dnevu delila fotografijo z bolnim očetom

Ob zahvalnem dnevu, ki so ga v Združenih državah Amerike praznovali 28. novembra, je sledilce z novo objavo razveselila zvezdnikova hčerka Tallulah. 30-letnica je objavila fotografijo z očetom in svojo starejšo sestro Scout, na kateri njun oče sedi na kavču, v roki pa ima tablico z napisom Najboljši oče vseh časov. Po simpatični fotografiji sodeč, ki jo je Tallulah delila na Instagramu, je družina praznik preživela skupaj. "Hvaležna," je fotografiji, na kateri so oče in hčerki tudi v objemu, komentirala 40-letnica. Slavni igralec je na fotografiji vidno postaran, a kljub bolezni v družbi svojih hčerk deluje izjemno srečen.