Hči Brucea in Demi se po razhodu zgleduje po ločenih zvezdniških starših

Rumer Willis gre po stopinjah svojih staršev. Pri vzgajanju enoletne hčerke, s svojim nekdanjim Derekom Richardom Thomasom , se ozira po zgledu Brucea Willisa in Demi Moore , ki sta kljub ločitvi ohranila spoštljiv odnos. "Tudi ko sta se razšla, sta ustvarila tako čudovito podlago, da sta vedno dala prednost mojima sestrama in meni," je igralka povedala v britanski oddaji Loose Women . "Nikoli se mi ni zdelo, da moram izbirati. Nikoli nista igrala drug proti drugemu. Bili smo družina in še vedno smo družina, ne glede na vse," je dodala.

"Ne samo, da mi je to v življenju postavilo tako čudovite temelje za lastno družino, ampak mi je v velik zgled tudi pri sostarševstvu. Globoko sem jima hvaležna za njun zgled," je nadaljevala Rumer, ki je aprila 2023 rodila hčerko Louetto. Avgusta naslednje leto je na družbenem omrežju razkrila, da sta se s Thomasom razšla. Čeprav ni jasno, kdaj sta s 30-letnikom začela hoditi, sta svojo romanco na Instagramu z objavo oznanila novembra 2022. Sedaj pa naj bi že bila srečna v novem razmerju, pred nekaj meseci je bila fotografirana med poljubljanjem s skrivnostnim moškim, katerega identiteta še ni znana.

Kar se tiče njenih staršev, sta Bruce in Demi svoj zakon končala leta 2000, več kot desetletje po tem, ko sta se poročila v Las Vegasu. Dvojec je v preteklih letih razkazoval svoj prijateljski odnos, med pandemijo COVID-19 sta bila celo skupaj v karanteni. 62-letna igralka je tudi prijateljica z ženo nekdanjega moža, Emmo Heming, s katero ima Bruce 12-letno Mabel in desetletno Evelyn. Sedaj pa Demi nekdanjega moža podpira, med tem ko se bori z zahrtnima boleznima, afazijo in frontotemporalno demenco. Slednjo opredeljujejo možganske bolezni, ki vodijo do sprememb v vedenju, osebnosti, jeziku in gibanju, medtem ko je afazija motnja, ki med drugim vpliva na govor.