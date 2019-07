Hči Brucea Leeja: Očeta so prikazali kot arogantnega bedaka

Shannon Lee, hči pokojnega kung fu borca in igralca Brucea Leeja, je pokritizirala Quentina Tarantina zaradi upodobitve njenega očeta v novem filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Povedala je, da jo je prizadelo, ko je videla svojega očeta upodobljenega kot arogantnega bedaka. Kot je vidno v napovedniku filma, Lee v enem od prizorov na dvoboj izzove Brada Pitta, ki igra kaskaderja Cliffa Bootha, ker se je smejal njegovemu bahanju, da so njegove roke smrtonosno orožje.

Shannon je poudarila, da je njen oče, kot Američan azijskega porekla v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, moral veliko bolj garati kot Booth in ni bil na snemanjih nikoli aroganten. Dodala je še: "Razumem, da so želeli Bradov lik prikazati kot zelo nevarnega in takega, ki bi lahko pretepel Brucea Leeja, vendar ne bi smeli z njim ravnati tako, kot je to počel belopolti Hollywood, ko je bil še živ."

Za sramotno je označila to, da ga niso upodobili kot nekoga, ki je moral trikrat bolj delati, da je dosegel to, kar so nekateri dobili podarjeno. Svoje gledanje filma pa je opisala kot neprijetno in da je bilo mučno poslušati ljudi, ki so se smejali njenemu očetu.