Hči Brucea Springsteena na olimpijskih igrah osvojila srebrno medaljo

Springsteenova je kolajno dosegla skupaj z ekipnima kolegoma Lauro Kraut in McLainom Wardom. Pred tekmo je medijem povedala, da s konjem Don Juanom van de Donkhoevom odlično skačeta in da je navdušena nad njim. Kljub temu pa je imela med tekmo nekaj težav in tudi zaradi tega so zlato domov odnesli Švedi, ki so Američane ugnali za dobro sekundo. "Razočarana sem, da sem ekipi prinesla štiri napake, a hkrati menim, da je moj konj preostanek proge odlično odskakal. Ves teden je bil odličen in zelo sem vesela," je po tekmi povedala 29-letnica, ki je z dosežkom dokazala, da je veliko več kot le otrok znanih staršev.