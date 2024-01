Hči Brucea Willisa delila še nikoli videne fotografije z očetom

Diagnosticirali so mu namreč agresivno frontotemporalno demenco, ki vpliva tudi na njegove jezikovne sposobnosti. Bolezen je težka za vso družino, ki se je zaradi stanja 68-letnika odločila, da ostanejo vsi pod isto streho in čim bolje izkoristijo čas z Bruceom.

Na eni izmed fotografij, ki jih je Scout objavila, lahko vidimo, kako počiva na prsih svojega očeta in ga ljubeče gleda. Zveznik ji vrača pogled, roke ima v nežni gesti na njenih laseh in ker na sebi nima majice, so vidne tudi njegove tetovaže, med njimi imena njegovih hčera: Mabel in Evelyn, ki ju ima z ženo Emmo Heming Willis. Naslednje fotografije prikazujejo kako se s Scout držita za roke med tem ko sedita za mizo in tudi druge družinske člane. Družino je Bruceva diagnoza povezala do te mere, da so se odločili ostati pod eno streho, saj ne vedo, koliko časa je igralcu še preostalo.