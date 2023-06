Hči Brucea Willisa delila podrobnosti o očetovem zdravstvenem stanju

"Začelo se je z nekakšno nejasno neodzivnostjo, ki jo je družina pripisala hollywoodski izgubi sluha. Šalili smo se 'Povej naglas! Umri pokončno je uničil očetova ušesa.' Pozneje se je ta neodzivnost razširila in včasih sem to vzela osebno," je nadaljevala. Dodala je, da je sprva mislila, da je njegovo pomanjkanje pozornosti posledica tega, da je izgubil zanimanje zanjo, zlasti zato, ker se je znova poročil in imel še dva otroka s svojo novo partnerico, Emmo Heming Willis .

"Čeprav to ni moglo biti dlje od resnice, so se moji mladostniški možgani mučili z neko napačno matematiko: nisem dovolj lepa za svojo mamo, nisem dovolj zanimiva za svojega očeta," je bila iskrena. Spomnila se je tudi, da medtem ko se je njen oče tiho boril s svojim zdravjem, je njena bitka s telesno dismorfijo, anoreksijo in mejno osebnostno motnjo pomenila, da se ni mogla spoprijeti z njunim spreminjajočim se odnosom.

V nadaljevanju eseja je Tallulah pojasnila, da čeprav je to še vedno začetek žalosti za njeno družino, ker se lahko očetovo zdravje hitro in nepredvidljivo spremeni, je odločena, da bo uživala v preostalem času, ki ga ima z njim.

"Vsakič, ko grem v očetovo hišo, posnamem na tone fotografij in iščem zaklad v stvareh, ki jim nikoli nisem posvečala veliko pozornosti. Vsako njegovo glasovno sporočilo imam shranjeno na trdem disku. Ugotavljam, da poskušam dokumentirati in ustvariti zapis za dan, ko ga ne bo, da bi me spomnil nanj in na nas kot družino," je zapisala in dodala: "Še vedno ve, kdo sem, in zažari, ko vstopim v sobo. Zdaj, ko se počutim bolje, se sprašujem, kaj naj naredim, da mu bo bolj udobno? Zdi se, da je to poseben in neponovljiv čas za našo družino, zato sem zelo vesela, da sem del tega."

V začetku tega leta so Brucea Willisa oboževalci videli prvič po njegovi diagnozi, ko je bivša žena Demi Moore na Instagramu delila posnetek igralca in celotne družine, ki praznuje njegov 68. rojstni dan.