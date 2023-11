Hči Brucea Willisa: Ko sem z njim, vidim ljubezen

Tallulah Willis , hčerka Brucea Willisa in Demi Moore , je delila nove podrobnosti o demenci svojega očeta. Dejala je, da ima agresivno obliko bolezni, a kljub temu se njegova osebnost ni spremenila. "On ostaja enak, kar sem se naučila, da je v tej situaciji najboljša stvar, ki bi si jo lahko zaželela."

"Ko sem z njim, vidim ljubezen. Moj oče je in rad me ima, kar je zelo posebno," je povedala Tallulah. Dodala je, da je njena celotna družina zelo iskrena glede Bruceove bolezni, ker se jim zdi zelo pomembno, da širijo zavest o frontotemporalni demenci. "Če lahko vzamemo nekaj, s čimer se borimo posamezno in kot družina, da pomagamo drugim ljudem, in iz tega naredimo nekaj lepega, je to za nas res nekaj posebnega," je zaključila.