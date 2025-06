Hči Brucea Willisa kritikom: Očeta objavljam, ker vem, koliko pomeni ljudem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred dnevi je na Instagram objavila fotografije družinskega druženja. "Nedeljski zabaven dan pri babici! Hvaležna," je pripisala galeriji fotografij. Objava je vsebovala fotografiji Tallulah, ki objema svojega očeta. Zvezdnik je poziral tudi z Tallulinem zaročencem Justinom Aceejem.

Oblikovalka se je kasneje odzvala na nekatere kritike, ki jih je prejela in delila pomemben razlog za objavo slik s svojim ljubljenim očetom. "Kot družina pri objavljanju upoštevamo diskretnost. Danes je bil čudovit dan, poln nasmehov. Odločila sem se, da to pokažem svetu, ker vem, koliko on pomeni ljudem," je zapisala v komentarju.