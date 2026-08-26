Hči Brucea Willisa na genetsko testiranje zaradi očetove demence

"Res pogrešam svojega očeta in to takšnega, kakršen je bil. Pridejo dnevi, ko je res težko. Sedaj skušam biti prisotna v trenutku z njim, kakršen je sedaj. Prava moč je v učenju in obvladovanju obojega hkrati," je v videu, kjer je spregovorila o tem, da je prestala genetsko testiranje, s katerim ugotavljajo, kolikšna je verjetnost, da bo tudi sama imela demenco, povedala Rumer Willis.
"Prestala sem testiranje, s katerim ugotavljajo verjetnost za Alzheimerjevo bolezen, kar je pomembno. Želela sem preveriti, kako je z menoj, glede na družinsko zgodovino," je nadaljevala 38-letna hči Brucea Willisa in Demi Moore in razkrila, da so njeni rezultati precej povprečni, kar pomeni, da nekaj možnosti obstaja, a nič pretresljivega.
O testiranju je spregovorila tudi v intervjuju za People, kjer je dejala: "Včasih je res grozljivo čakati na rezultate. Vemo, da imamo primer v moji družini, a ne samo za demenco. Nekaj članic moje širše družine je imelo raka na dojki in nekaj drugih bolezni." Ob tem je dodala, da so informacije, čeprav so lahko novice tudi slabe, prava moč, saj se lažje pripravimo na stvari.
"Menim, da je zdravje ena od stvari, ki jo jemljemo za samoumevno, vse dokler ne zbolimo. Zato je pomembna preventiva, saj kot starejši ne doživiš padca s klifa, če pride do česa," je še povedala.
Da ima Bruce Willis demenco, je v izjavi za javnost leta 2023 sporočila njegova družina. Pozneje so njegova žena, hčerke in nekdanja žena, s katero sta ostala v prijateljskem odnosu, večkrat spregovorile o njegovem stanju. Kot je znano, zvezdnik živi ločeno od ostalih in ima celodnevno oskrbo.
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