Tallulah Willis se je opravičila, da je javno delila preveč zasebno fotografijo z očetom Brucem Willisom , ki se bori z demenco. "Fotografijo z očetom sem objavila, ker smo bili na čudovitem obisku," je zapisala v ločeni objavi na družbenem omrežju in dodala: "Nekdo je v objektiv ujel zelo prisrčen trenutek, ko sva skupaj gledala posnetek, na katerem Frankie Valli poje." Nato je priznala, da ni razmišljala o tem, da je fotografija zelo osebne narave, saj je bila preveč navdušena in prevzeta nad dogajanjem.

"Zavedam se in priznam, da tega ne bi smela narediti. Rada ga imam. Moja družina ga ima rada in še vedno je junak, kakršen je vedno bil in ga tako tudi poznamo," je še pripisala 32-letnica.

Številni sledilci so ji takoj stopili v bran, saj niso razumeli, kaj bi lahko bilo narobe, da je delila fotografijo z očetom. "Lahko počneš, kar sama hočeš. Če se ljudje zaradi zasebnosti in intimnega trenutka ne počutijo udobno, se morajo zamisliti nad seboj, preden kritizirajo druge," je med komentarji zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Punca, to potovanje je med teboj, tvojim očetom in vašo družino. Na kakšen način to deliš z drugimi, nima nobenega opravka z nikomer drugim. Ceni in deli te trenutke na način, ki se tebi zdi primeren. To so tvoji spomini." Tretji pa je zapisal: "Preveč intimno? Bilo je preprosto prelepo!"