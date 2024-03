Hči Brucea Willisa razkrila, da je avtistka: Spremenilo se mi je življenje

Tallulah Willis je razkrila, da so ji minulo poletje zdravniki povedali, da je avtistka. Hči nekdanjega igralskega para Brucea Willisa in Demi Moore je na družbenem omrežju objavila video, na katerem je kot punčka spremljala očeta na rdeči preprogi, videti pa je, kako ga gladi po glavi, medtem ko on daje izjavo za medije. Ob njem je pripisala: "Povejte mi, da sem avtistka, ne da bi mi povedali, da sem avtistka."

Tallulah Willis je svojim oboževalcem sporočila, da je avtistka. 30-letna hči Brucea Willisa in Demi Moore je na družbenem omrežju objavila video, ob katerem je z zapisom namignila na to, da je že kot otrok kazala znake, da je avtistka, eden od sledilcev pa jo je pohvalil, da je to javno razkrila, in jo povprašal, ali je že od otroštva vedela, da je avtistka, saj je o tem prvič javno spregovorila.

Tallulah Willis je sporočila, da je avtistka. FOTO: Profimedia icon-expand

"Izvedela sem minulo poletje in spremenilo mi je življenje," je odgovorila Tallulah in se v naslednjem komentarju opisala kot 'živčna oseba'. 30-letnica je sicer že večkrat v javnosti spregovorila o težavah z duševnim zdravjem, spremljale pa so jih tudi motnje prehranjevanja, saj se je zdravila tudi zaradi anoreksije.

"Doživljam intenziven trenutek romantiziranja nezdravih časov in tega, kako se je bilo premikati skozi dan v telesu, ki je bilo drugačne velikosti. To sem želela povedati na glas, saj vem in upam, da v tem nisem sama," je pred kratkim na družbenem omrežju zapisala 30-letnica in zapisu dodala še nekaj fotografij iz otroštva, da bi se z njimi opomnila na to, zakaj je pomembno, da ostane na pravi poti. Tallulah je bila v zadnjih letih zelo odprta glede svojega okrevanja in je avgusta 2023 delila svoje fotografije prej in potem, da bi ocenila, kako daleč je prišla na svojem potovanju. Sledilce je sicer opozorila, da je ena od fotografij iz obdobja, ko se še ni podala na pot ozdravitve, sicer pa je slavila svoje zdravo telo.