Hči Charlieja Sheena in Denise Richards srečna, da končno živi z očetom

Sami, hči zvezdniškega para, je po ločitvi ostala pri mami. Bivanje v njeni hiši pa nanjo ni dobro vplivalo. Domovanje je označila za 'nasilno', po letu, odkar je zaživela pri očetu, pa govori o velikih življenjskih spremembah.

17-letna hči igralcev Charlieja Sheena in Denise Richards praznuje eno leto od spremembe, ki je v njeno življenje prinesla mirnost in drugačno dinamiko. Sami Sheen je na omrežju TikTok je objavila videoposnetek, ki je razkril nekatere podrobnosti iz zasebnega življenja njene družine. Dejala je: ''Pred letom dni sem bila ujeta v nasilja polnem gospodinjstvu in ob tem sovražila sebe ... Dolge dneve sem preživela brez spanja ali hrane. Bila sem noro depresivna, sovražila sem šolo ... ''

icon-expand Sami Sheen FOTO: Profimedia

Nadaljevala je, da je njeno življenje zdaj popolnoma drugačno: ''Končno sem se izselila iz 'peklenske hiše', doživela spiritualno prebujenje, postala lastnica dveh mačk, sem srečno samska in polna ljubezni do sebe, izpisala pa sem se iz srednje šole.'' Nad najstnico je navdušen tudi Charlie, čigar besede je povzel publicist Jeff Ballard: ''Sam je čudovita. Njo in ostale otroke imam brezpogojno rad. Imamo se izjemno dobro.''

icon-expand Denise Richards in Charlie Sheen s Sam in Lolo leta 2011. FOTO: Profimedia

Igralkin predstavnik za stike z javnostmi trenutne situacije za ameriške medije ni komentiral, revija People pa je povzela vir, ki je orisal dogajanje v hiši Richardsove: ''Denise je postavila normalna pravila, kot bi jih pač vsak starš. Je mama in skrbnica in to so pač pravila, ki jih njena hči ni želela upoštevati. Charlie ni podpiral pravil nekdanje izbranke. Njegov način vzgoje je drugačen, Sami se je odločila živeti z njim. Denise ima zelo rada svojo hčer in trenutna situacija jo močno žalosti.'' Sheen in Richardsova sta se poročila junija 2002, razšla sta se manj kot tri leta kasneje. Njuna umazana ločitev je bila izvršena novembra 2006. V času zveze se jima je rodila tudi deklica Lola, ki jih sedaj šteje 16.

icon-expand Denise je nad hčerino potezo razočarana. FOTO: Profimedia