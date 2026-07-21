Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Hči Charlieja Sheena: Od očeta že leta nisem dobila niti centa

Los Angeles, 21. 07. 2026 21.08 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
sami sheen

Imeti slavne starše pogosto pomeni, da javnost vidi njihove otroke kot privilegirane posameznike, ki jih finance nikoli ne bremenijo. Kot je razkrila hči priljubljenega igralca Charlieja Sheena, sama ne spada v to skupino 'srečnežev'. Od očeta že leta ni prejela denarja, z njim nima dobrega odnosa, od 18. leta pa naj bi zase skrbela sama.

Sami Sheen, hči igralcev Charlieja Sheena in Denise Richards, se je odločila javno nasloviti govorice, da ji slavni oče financira razkošen življenjski slog. Na družbenem omrežju je objavila video, ki je hitro zakrožil med spletnimi uporabniki, v njem pa dejala, da od očeta že leta ni prejela niti centa.

Polemika glede Samijine finančne slike se je na spletu začela po tem, ko je 22-letnica objavila svojo novo hišo na obali. Pod objavo so se vsuli komentarji sledilcev, da ji jo je gotovo kupil oče, ki plačuje za njen drag življenjski slog. Na očitke se je odzvala z videoposnetkom na TikToku, v katerem je poudarila, da za njeno premoženje ni zaslužen Charlie Sheen. Po njenih besedah se sama finančno podpira že od svojega 18. leta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če bi imela očetov denar, bi to priznala," je med drugim povedala Sami in dodala, da od očeta že več kot štiri leta ni prejela nobene finančne pomoči. Njene besede so znova odprle vprašanja o zapletenem odnosu med nekdanjim zvezdnikom serije Dva moža in pol ter njegovo najstarejšo hčerko.

Da bi, kot pravi 22-letna Sami, svojim sledilcem približala njun odnos, je razkrila tudi podrobnosti zadnjega spora z očetom. "Izvedela sem, da je moji mlajši sestri Loli kupil avto in ga plačal z gotovino. To je res veliko denarja. Zato sem ga vprašala, ali mi lahko za isti znesek kupi konja." Sami trdi, da je bil prav ta pogovor njun zadnji.

Lola Sheen, Charlie Sheen, Sami Sheen in Denise Richards.
Lola Sheen, Charlie Sheen, Sami Sheen in Denise Richards.
FOTO: Profimedia
Preberi še Charlie Sheen o spolnih odnosih z moškimi: Plačal sem, da se to zamolči

Sami Sheen, ki je hči Charlieja Sheena in igralke Denise Richards, je sicer že pred časom pritegnila pozornost javnosti zaradi svoje odločitve za delo na platformi OnlyFans. Takrat je odločitev povzročila tudi javna nesoglasja med njenima staršema, pozneje pa je Sheen dejal, da si želi, da bi se njun odnos izboljšal.

Charlie Sheen, danes star 60 let, je bil v času največje slave eden najbolje plačanih televizijskih igralcev. Njegovo zasebno življenje je bilo skozi leta pogosto pod drobnogledom javnosti – od težav z odvisnostjo do burnih odnosov in ločitev. Z Denise Richards sta bila poročena med letoma 2002 in 2006, v zakonu pa sta se jima rodili hčerki Sami in Lola.

sami sheen charlie sheen oče denar razkošno življenje

Igralka Lucy Hale žaluje za očetom: Zadnji pogovor je bil čudovit

Bibaleze.si Svoja otroka je dolga leta pustila živeti v laži
24ur.com Skrajni čas za spremembe: šolsko okolje vse bolj reproducira neenakosti
24ur.com Angelina Jolie: Nimam družabnega življenja
Bibaleze.si Zato si vloge očeta z malih ekranov ne želi ponesti v resničnost
24ur.com 'Pač nisi šel jest, ker otrok mora biti nekje'
Zadovoljna.si Zaskrbljeni oče opozarja, da slava škoduje njegovim otrokom
24ur.com Angelina Jolie: Mojih otrok ne zanima slava
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Argentinec izgubil živce, Olmo ostal miren: "Nisem želel biti slab zgled otrokom"
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Otroci pri 10 letih uporabljajo kreme proti gubam
Kaj jesti za hitrejše okrevanje po porodu?
Kaj jesti za hitrejše okrevanje po porodu?
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
Postal je svetovni prvak, nato pa ga je brat ganil do solz
zadovoljna
Portal
Ženske ponorele za slovenskim sodnikom: "Lahko mi pokaže kateri koli karton"
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Brat Kate Middleton izpolnil obljubo iz leta 2024
Kaj o vas razkriva ozadje na telefonu?
Kaj o vas razkriva ozadje na telefonu?
Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan
Se vam poleti ličila razmazujejo? Z nekaj triki so lahko obstojna ves dan
vizita
Portal
Ali vam primanjkuje vitamina D? Sonce morda ne zadošča
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Redno pitje kave zmanjšuje tveganje za bolezni jeter
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
Ste vedeli, da ima menopavza tudi številne prednosti?
cekin
Portal
Plače v Sloveniji rastejo, a pomembnejše je drugo vprašanje
Eurojackpot: rojstni dnevi otrok so Hrvatu prinesli več kot 415.000 evrov
Eurojackpot: rojstni dnevi otrok so Hrvatu prinesli več kot 415.000 evrov
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Prodali so družinsko hišo v Provansi, nato pa jo kupili nazaj skupaj z 28 družinami
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
Mladi zdravnik v Nemčiji razkril plačilno listo
moskisvet
Portal
Pri komaj 18 letih ugasnilo življenje filmske zvezdnice
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Strela udari v trenutku: to so kraji, kjer ste najbolj ogroženi
Hči enega najvplivnejših ljudi ima raje blatne škornje kot luksuz
Hči enega najvplivnejših ljudi ima raje blatne škornje kot luksuz
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
Je z vami zaradi ljubezni ali denarja? 5 znakov, ki jih moški pogosto spregledajo
dominvrt
Portal
Iz jugoslovanskih dnevnih sob v sodobne interierje: vrača se pozabljen dekorativni hit
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Kaja in Karlo na Braču: dvorišče sta spremenila v sanjsko poletno oazo
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Naravni triki proti muham: Kako ohraniti kuhinjo brez nadležnih insektov
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
Voda po kuhanju jajc: koristen dodatek za vaš vrt
okusno
Portal
Poskusili smo viralni zajtrk, pripravljen v 10 minutah – rezultat nas je presenetil
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Najboljše poletne enolončnice, ko je veliko zelenjave: preprosti recepti, ki jih imamo radi vsako leto
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
Videti je kot sladica, v resnici pa je hranljiv zajtrk, ki ga pripravite že zvečer
voyo
Portal
Hitri in drzni 8
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820