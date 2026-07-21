Hči Charlieja Sheena: Od očeta že leta nisem dobila niti centa

Sami Sheen, hči igralcev Charlieja Sheena in Denise Richards, se je odločila javno nasloviti govorice, da ji slavni oče financira razkošen življenjski slog. Na družbenem omrežju je objavila video, ki je hitro zakrožil med spletnimi uporabniki, v njem pa dejala, da od očeta že leta ni prejela niti centa.
Polemika glede Samijine finančne slike se je na spletu začela po tem, ko je 22-letnica objavila svojo novo hišo na obali. Pod objavo so se vsuli komentarji sledilcev, da ji jo je gotovo kupil oče, ki plačuje za njen drag življenjski slog. Na očitke se je odzvala z videoposnetkom na TikToku, v katerem je poudarila, da za njeno premoženje ni zaslužen Charlie Sheen. Po njenih besedah se sama finančno podpira že od svojega 18. leta.
"Če bi imela očetov denar, bi to priznala," je med drugim povedala Sami in dodala, da od očeta že več kot štiri leta ni prejela nobene finančne pomoči. Njene besede so znova odprle vprašanja o zapletenem odnosu med nekdanjim zvezdnikom serije Dva moža in pol ter njegovo najstarejšo hčerko.
Da bi, kot pravi 22-letna Sami, svojim sledilcem približala njun odnos, je razkrila tudi podrobnosti zadnjega spora z očetom. "Izvedela sem, da je moji mlajši sestri Loli kupil avto in ga plačal z gotovino. To je res veliko denarja. Zato sem ga vprašala, ali mi lahko za isti znesek kupi konja." Sami trdi, da je bil prav ta pogovor njun zadnji.
Sami Sheen, ki je hči Charlieja Sheena in igralke Denise Richards, je sicer že pred časom pritegnila pozornost javnosti zaradi svoje odločitve za delo na platformi OnlyFans. Takrat je odločitev povzročila tudi javna nesoglasja med njenima staršema, pozneje pa je Sheen dejal, da si želi, da bi se njun odnos izboljšal.
Charlie Sheen, danes star 60 let, je bil v času največje slave eden najbolje plačanih televizijskih igralcev. Njegovo zasebno življenje je bilo skozi leta pogosto pod drobnogledom javnosti – od težav z odvisnostjo do burnih odnosov in ločitev. Z Denise Richards sta bila poročena med letoma 2002 in 2006, v zakonu pa sta se jima rodili hčerki Sami in Lola.
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