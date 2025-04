Hči Charlieja Sheena spregovorila o vseh svojih lepotnih popravkih

Hči Charlieja Sheena in Denise Richards je na družbenem omrežju delila videoposnetek, v katerem je razkrila vse lepotne popravke, ki jih je prestala v svojem življenju. 22-letna ustvarjalka eksplicitnih vsebin se je z negativnimi komentarji soočila po tem, ko je priznala, da si je dala operirati nos, zato se je odločila, da jih bo še dodatno podžgala in razkrila vse ostale posege, ki jih je prestala.

Sami Sheen je razkrila, katere kozmetične posege je prestala v preteklih letih. 22-letna ustvarjalka eksplicitnih vsebin je na družbenem omrežju objavila posnetek, kjer se je med drugim dotaknila operacije nosu, ki je dvignila ogromno prahu v javnosti."Ugotovila sem, da bom razjezila še več ljudi, če vam bom povedala za vse posege, ki sem jih opravila," je rekla.

Lola Sheen, Charlie Sheen, Sami Sheen in Denise Richards. FOTO: Profimedia icon-expand

Sheenova, hči Charlieja Sheena in Denise Richards, je povedala, da je začela uporabljati polnila za ustnice pri 18 letih in dodala, da je s tem zasvojena. "Popolnoma sovražim, kako so moje ustnice videti brez polnila. In še vedno si pretirano črtam ustnice s šminko. To je odvisnost." Nekateri posegi so ji všeč, medtem ko ji drugi niso ljubi – priznala je, da sovraži botoks, ki ga ima v čelu.

Vplivnica si je povečala tudi prsi. "Končno so se spustile in naselile," je rekla in dodala: "Počutim se, kot da bi lahko bile večje, in resnično si želim, da bi bile večje. Ko bo prišel čas, da jih znova popravim, bodo vsekakor večje in mislim, da bom šla čez mišice, da bodo videti nekoliko bolj naravne."