Hči Charlieja Sheena v prvi modni kampanji za spodnje perilo

19-letna Sami Sheen je na svojem profilu na Instagramu delila fotografijo, ki je nastala kot del najnovejše kampanje spodnjega perila modne znamke Alexander Wang. Hči Denise Richards in Charlieja Sheena je ob fotografiji, na kateri nosi belo spodnje perilo, vanjo pa je usmerjen velik ventilator, ponosno zapisala: "Moja prva kampanja je zunaj!"

Fotografije kampanje je delil tudi uradni Instagram profil modne znamke, v komentarjih pa so se zvrstile pohvale in navdušenje nad mladim modelom.

Sami Sheen je pozornost javnosti prvič pritegnila lani, ko je presenetila z novico, da ustvarja vsebine na eksplicitni platformi Onlyfans. Takrat komaj polnoletna Sami je z odločitvijo neprijetno presenetila tudi svojega slavnega očeta, ki je v izjavi za E! News dejal, da tega ne podpira, medtem ko je hčerki v bran stopila mama Denise Richards, ki se je pozneje celo tudi sama pridružila platformi, znani po eksplicitni vsebini.

Denise Richards je razkrila, da večino vsebine za platformo posname kar njen mož Aaron Phypers, saj da je on tisti, ki pozna okus moških. Pri tem je zagovarjala aktivnost na platformi in pojasnila, da je lastnica svoje vsebine ter da tako nihče drug ne more služiti na njen račun. Da je na eksplicitni platformi prisotna tudi njena mama, mlade Sami še zdaleč ne moti. Še več, vesela je za njen uspeh.