Hči Chrissy Teigen in Johna Legenda naredila prve korake

Chrissy Teigen in John Legend se veselita nove prelomnice v življenju njune enoletnice Esti . Kot sta sporočila s posnetkom, ki sta ga delila na družbenem omrežju, je deklica pravkar shodila, njene prve korake pa sta ujela tudi na kamero. Na posnetku Esti nosi roza pajacek, ko naredi nekaj korakov proti kameri, pa pade na tla in se nasmehne na vsa usta.

Na dekličine prve korake so se kmalu po objavi posnetka odzvali številni zvezdniški prijatelji njenih staršev, med njimi tudi igralki Viola Davis in Stacy Keibler . Poleg Esti imata zakonca še 7-letno hčerko Luno , 5-letnega Milesa in Wrena Alexandra , ki sta ga dobila junija 2023 s pomočjo nadomestne matere.

"Ne, ne, ne, ne, ne," psički reče Chrissy. "Pridi sem, pridi sem. Ne, to je otrokovo, daj no. Daj no, povzročaš hrup," je dodala Teigen, potem pa svojemu kužki naročila, naj gre v svojo posteljo.

Pred dnevi je avtorica kuharske knjige Cravings med nastopom v oddaji The Jennifer Hudson Show spregovorila o napornem življenju in vzgoji štirih otrok. "Vsi sprašujejo: 'Kako so otroci?' In jaz jim odgovorim: 'Veliko jih je!' Res ne vem, kako naj odgovorim, preprosto veliko je," je Teigen povedala voditeljici Jennifer Hudson, "Tako lepo, kaotično in noro je."

Nato je pojasnila, da ju z možem najstarejša otroka Luna in Miles najbolj zaposlujeta s svojimi obšolskimi dejavnostmi, kot so skavtinje, klavir, šport in umetnostno drsanje. "Vsak dan počneta toliko stvari in nikoli se ne naveličata," je dejala Teigen.